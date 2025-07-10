https://ria.ru/20250710/ogurtsy-2028400438.html

Как подкормить огурцы в июле: действенные советы для богатого урожая

Как подкормить огурцы в июле: действенные советы для богатого урожая - РИА Новости, 10.07.2025

Как подкормить огурцы в июле: действенные советы для богатого урожая

Июль — это пик сезона огурцов, когда растения работают на полную мощность. В это время они одновременно цветут, формируют завязи, набирают плоды и переживают... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:56:00+03:00

2025-07-10T16:56:00+03:00

2025-07-10T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Июль — это пик сезона огурцов, когда растения работают на полную мощность. В это время они одновременно цветут, формируют завязи, набирают плоды и переживают жару. Чтобы сохранить их продуктивность и получить богатый урожай, очень важно правильно подкармливать огурцы именно в этот период.Какие удобрения нужныЕсли весной огурцам прежде всего нужен был азот для наращивания зеленой массы и корней, то в июле, когда начинается активное плодоношение, главную роль играют калий и фосфор.Калий отвечает за развитие и налив плодов, делая их сочными, плотными и хрустящими. Он улучшает транспорт питательных веществ внутри растения и повышает его устойчивость к жаре, болезням и перепадам температур. При недостатке калия плоды могут деформироваться, листья покрываться светлыми краевыми пятнами, а само растение выглядеть ослабленным.Фосфор важен для обмена энергии, поддержания корней и, особенно в этот период, для цветения и формирования завязей. Он помогает плодам созревать и улучшает их вкус. При его нехватке листья мельчают и приобретают фиолетовый оттенок, цветение становится слабым, а завязи опадают.Азот в июле играет второстепенную роль, но полностью исключать его нельзя. Он поддерживает здоровье листьев, которые обеспечивают питание плодов. Однако избыток азота опасен — он стимулирует чрезмерный рост листьев и плетей в ущерб цветению и урожаю, а также повышает риск заболеваний и вредителей. Кроме того, плоды могут накапливать вредные нитраты.Также огурцам в июле необходимы микроэлементы: магний участвует в фотосинтезе, бор важен для цветения и качества плодов, кальций укрепляет клетки и предотвращает гниль, а также необходимы марганец, цинк и железо. Их дефицит часто становится причиной плохого завязывания, опадения цветов и дефектов плодов.Подкормка для огурцовОптимальная стратегия подкормки огурцов в июле — чередовать корневые и внекорневые, то есть листовые, подкормки примерно каждые 10–14 дней. Корневые подкормки проводят по влажной почве, чтобы не обжечь нежные корни. Лучше всего делать это утром или вечером в прохладную погоду.Древесная зола — отличный натуральный источник калия, фосфора, кальция и микроэлементов. Для подкормки стакан золы заливают литром кипятка, настаивают 2–3 дня с помешиванием, затем полученный настой разводят в 10 литрах воды и поливают под корень по 1 литру на растение. Можно также просто рассыпать горсть сухой золы вокруг куста и слегка заделать в почву, но учитывайте, что зола подщелачивает почву, поэтому при щелочном грунте использовать ее нужно умеренно.Калийная селитра — хороший источник калия и небольшого количества азота (13% N, 46% K2O), подходит для периода плодоношения. Растворяют 15–20 граммов, примерно столовую ложку без горки, в 10 литрах воды и поливают по 1–1,5 литра под каждый куст. Это удобрение эффективно даже в прохладную погоду.Монофосфат калия — концентрированное удобрение с высоким содержанием фосфора (50% P2O5) и калия (33% K2O). Оно быстро усваивается, стимулирует цветение и плодоношение, повышает устойчивость растений. Для подкормки растворяют 10–15 граммов в 10 литрах воды и поливают по 0,5–1 литру под куст. Особенно эффективно в сочетании с внекорневыми подкормками микроэлементами.Сброженный травяной настой содержит азот, калий и микроэлементы. Для июльской подкормки его разбавляют сильнее, чем весной — 1 литр настоя на 10–15 литров воды. Поливают по влажной почве не чаще одного раза в две недели, внимательно следя за ростом растений, чтобы не спровоцировать чрезмерное развитие зелени.Гуматы калия — это не только источник калия, но и мощные стимуляторы, которые улучшают усвоение питательных веществ, повышают иммунитет и устойчивость к стрессам. Их применяют согласно инструкции, обычно в виде полива под корень.Внекорневые подкормки огурцовВнекорневые подкормки огурцов в июле — это опрыскивание листьев слабыми растворами удобрений, которые быстро усваиваются растениями, особенно в жару или при дефиците микроэлементов. Проводить процедуры следует рано утром или после 16–17 часов, чтобы капли не вызвали ожогов на листьях. Концентрация растворов должна быть низкой.Основные варианты внекорневых подкормок:Растворы калия и фосфора: монофосфат калия или калийная селитра в меньшей концентрации — 5–10 г на 10 л воды.Борная кислота: 1–2 г, буквально на кончике ножа, растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят до 10 л. Опрыскивание в начале массового цветения и повтор через 10–14 дней улучшает завязываемость плодов.Сульфат магния: 10–15 г на 10 л воды помогает при межжилковом хлорозе, то есть пожелтении листьев между жилками.Комплексные микроудобрения: специализированные или универсальные хелатные составы для тыквенных культур, применяются по инструкции, обычно 5–10 мл на 10 л воды.Марганцовка, он же перманганат калия,: слабый розовый раствор (0,1–0,2 г на 10 л) служит источником калия и марганца, а также легкой дезинфекцией и профилактикой грибковых болезней. Опрыскивания проводят раз в 10–14 дней.Что важно знать о подкормкеПодкормки будут эффективны только при правильном поливе. В июле, особенно в жару, огурцы нуждаются в большом количестве воды. Почва должна быть постоянно умеренно влажной на глубине 15–20 см. Поливайте теплой водой под корень, избегая попадания на листья, лучше всего — рано утром. Холодная вода может вызвать стресс у корней и спровоцировать гниль.Ваши огурцы подскажут, если им чего-то не хватает: пожелтение листьев, светлая кайма, деформированные плоды, опадание завязей — признаки проблем с питанием или поливом. Корректируйте подкормки, ориентируясь на эти симптомы.Принцип "не навреди" очень важен: лучше немного недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений, особенно азота и минеральных солей, угнетает растения, ухудшает качество плодов и может привести к накоплению вредных веществ.В прохладную и пасмурную погоду корни усваивают питательные вещества хуже, поэтому в такие дни внекорневые подкормки будут эффективнее. В сильную жару избегайте подкормок в полдень и увеличьте полив.Здоровые и хорошо питаемые растения более устойчивы к болезням. Не забывайте о профилактике мучнистой росы и пероноспороза с помощью биопрепаратов или народных средств, например, молочная сыворотка 1:10 с водой или настой чеснока, но не в день подкормок.Регулярный сбор зеленцов, желательно ежедневно, стимулирует растение к образованию новых плодов. Переросшие плоды истощают куст и замедляют завязывание новых.Подкормка в июле — это системный подход, учитывающий фазу развития растений и погодные условия. Снизьте долю азота, увеличьте калий и фосфор, не забывайте о микроэлементах, особенно боре. Совмещайте корневые подкормки с быстрыми листовыми. Помните: полив теплой водой должен предшествовать внесению удобрений.Внимательно наблюдайте за растениями — их внешний вид подскажет, что им нужно. Три главных условия щедрого урожая в июле — регулярный сбор плодов, правильный полив и сбалансированное питание. Уделите огурцам внимание в самый жаркий месяц, и они отблагодарят вас обильным и вкусным урожаем до самой осени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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