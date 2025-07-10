https://ria.ru/20250710/ogranicheniya-2028258045.html

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 10.07.2025

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:39:00+03:00

2025-07-10T03:39:00+03:00

2025-07-10T03:41:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250709/kaluga-2028056105.html

саратов

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)