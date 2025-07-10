https://ria.ru/20250710/ogranicheniya-2028258045.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 10.07.2025
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:39:00+03:00
2025-07-10T03:39:00+03:00
2025-07-10T03:41:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250709/kaluga-2028056105.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты