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Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ
Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.07.2025
Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ
Силовики проводят обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна, сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:29:00+03:00
2025-07-10T08:29:00+03:00
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Силовики проводят обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна, сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am. "С раннего утра Следственный комитет и группа сотрудников СНБ ворвались в дом члена партии "Дашнакцутюн", депутата Национального собрания Гегама Манукяна. В данный момент в его доме проводится обыск", - говорится в сообщении. Официальной информации Следственного комитета пока нет. О причинах следственных действий не сообщается.
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в мире, дашнакцутюн
Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ
Армянские силовики провели обыск в доме оппозиционера Манукяна