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Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ

Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.07.2025

Армянские силовики провели обыск в доме Манукяна, сообщают СМИ

Силовики проводят обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна, сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:29:00+03:00

2025-07-10T08:29:00+03:00

2025-07-10T18:35:00+03:00

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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Силовики проводят обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна, сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am. "С раннего утра Следственный комитет и группа сотрудников СНБ ворвались в дом члена партии "Дашнакцутюн", депутата Национального собрания Гегама Манукяна. В данный момент в его доме проводится обыск", - говорится в сообщении. Официальной информации Следственного комитета пока нет. О причинах следственных действий не сообщается.

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028153221.html

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в мире, дашнакцутюн