https://ria.ru/20250710/obstrel-2028288485.html

ВСУ за сутки нанесли несколько десятков ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли несколько десятков ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.07.2025

ВСУ за сутки нанесли несколько десятков ударов по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 49 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 9 населенных РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:59:00+03:00

2025-07-10T09:59:00+03:00

2025-07-10T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 49 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 9 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 28 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Новая Каховка, Пролетарка, Горностаевка, Заводовка, Корсунка.

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028185060.html

днепр (река)

херсонская область

каховка

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днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины