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Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.07.2025
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:56:00+03:00
2025-07-10T00:56:00+03:00
2025-07-10T00:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении... Одна вооруженная атака - на шахтерском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канале управления. Как отмечается в сообщении, всего было выпущено десять боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Кроме того, стало известно о ранении мирного жителя в предыдущие сутки. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов