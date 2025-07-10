https://ria.ru/20250710/obstrel-2028250428.html

Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.07.2025

Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:56:00+03:00

2025-07-10T00:56:00+03:00

2025-07-10T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении... Одна вооруженная атака - на шахтерском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канале управления. Как отмечается в сообщении, всего было выпущено десять боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Кроме того, стало известно о ранении мирного жителя в предыдущие сутки. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.

https://ria.ru/20250710/vzryv-2028249413.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика