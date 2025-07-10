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В Новой Москве загорелась крыша общежития - РИА Новости, 10.07.2025
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17:31 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/obschezhitie-2028413134.html
В Новой Москве загорелась крыша общежития
В Новой Москве загорелась крыша общежития - РИА Новости, 10.07.2025
В Новой Москве загорелась крыша общежития
Кровля двухэтажного общежития загорелась в поселке Внуково в Новой Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 35 человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:31:00+03:00
2025-07-10T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кровля двухэтажного общежития загорелась в поселке Внуково в Новой Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 35 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 16.06 мск поступило сообщение о пожаре в общежитии в поселке Внуково по адресу: Внуковское шоссе, владение 11А, строение 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались порядка 35 человек. В 16.46 мск пожар был полностью ликвидирован на площади 12 квадратных метров, пострадавших нет.
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происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
В Новой Москве загорелась крыша общежития

В поселке Внуково в Новой Москве загорелась кровля двухэтажного общежития

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кровля двухэтажного общежития загорелась в поселке Внуково в Новой Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 35 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 16.06 мск поступило сообщение о пожаре в общежитии в поселке Внуково по адресу: Внуковское шоссе, владение 11А, строение 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались порядка 35 человек. В 16.46 мск пожар был полностью ликвидирован на площади 12 квадратных метров, пострадавших нет.
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