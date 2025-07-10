https://ria.ru/20250710/obschezhitie-2028413134.html
В Новой Москве загорелась крыша общежития
В Новой Москве загорелась крыша общежития - РИА Новости, 10.07.2025
В Новой Москве загорелась крыша общежития
Кровля двухэтажного общежития загорелась в поселке Внуково в Новой Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 35 человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:31:00+03:00
2025-07-10T17:31:00+03:00
2025-07-10T17:31:00+03:00
происшествия
новая москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кровля двухэтажного общежития загорелась в поселке Внуково в Новой Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 35 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 16.06 мск поступило сообщение о пожаре в общежитии в поселке Внуково по адресу: Внуковское шоссе, владение 11А, строение 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались порядка 35 человек. В 16.46 мск пожар был полностью ликвидирован на площади 12 квадратных метров, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html
новая москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
В Новой Москве загорелась крыша общежития
В поселке Внуково в Новой Москве загорелась кровля двухэтажного общежития
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кровля двухэтажного общежития загорелась в поселке Внуково в Новой Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 35 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 16.06 мск поступило сообщение о пожаре в общежитии в поселке Внуково по адресу: Внуковское шоссе, владение 11А, строение 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались порядка 35 человек. В 16.46 мск пожар был полностью ликвидирован на площади 12 квадратных метров, пострадавших нет.