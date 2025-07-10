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Бойцы СВО должны получать второе образование бесплатно, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.07.2025
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10:17 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/obrazovanie-2028292552.html
Бойцы СВО должны получать второе образование бесплатно, заявила Москалькова
Бойцы СВО должны получать второе образование бесплатно, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.07.2025
Бойцы СВО должны получать второе образование бесплатно, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что выступает с предложением законодательно дать возможность... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:17:00+03:00
2025-07-10T10:17:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что выступает с предложением законодательно дать возможность участникам СВО бесплатно получать второе среднее специальное образование. Федеральный омбудсмен напомнила, что в 2024 году квотировалось поступление в высшие учебные заведения детей участников СВО, а потом в Государственной думе был поставлен вопрос о том, чтобы и сами бойцы имели льготное право на получение высшего образования. "Мы увидели, что востребованность в получении высшего образования, она не меньше, чем получение второго среднего специального образования. Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе. Причем достаточно дорогое обучение", - сказала Москалькова. Она отметила, что к ней поступали обращения от самих бойцов спецоперации, а также от их жен и матерей, они искали деньги на оплату образования. "Я обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину, что такая есть потребность. Он дал поручение, и этот вопрос будет рассматриваться уже в законодательном плане", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20250514/moskalkova-2016860449.html
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Москалькова о втором образовании для участников СВО
Необходимо законодательно дать возможность участникам СВО бесплатно получать второе среднее специальное образование, заявила в интервью РИА Новости Москалькова. Омбудсмен отметила, что, возвращаясь из зоны боевых действий с травмами, люди не всегда могут работать по прежней специальности, а получение второго образования осуществляется только на платной основе.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Бойцы СВО должны получать второе образование бесплатно, заявила Москалькова

Москалькова: бойцы СВО должны получать второе среднее образование бесплатно

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что выступает с предложением законодательно дать возможность участникам СВО бесплатно получать второе среднее специальное образование.
Федеральный омбудсмен напомнила, что в 2024 году квотировалось поступление в высшие учебные заведения детей участников СВО, а потом в Государственной думе был поставлен вопрос о том, чтобы и сами бойцы имели льготное право на получение высшего образования.
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"Мы увидели, что востребованность в получении высшего образования, она не меньше, чем получение второго среднего специального образования. Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе. Причем достаточно дорогое обучение", - сказала Москалькова.
Она отметила, что к ней поступали обращения от самих бойцов спецоперации, а также от их жен и матерей, они искали деньги на оплату образования.
"Я обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину, что такая есть потребность. Он дал поручение, и этот вопрос будет рассматриваться уже в законодательном плане", - подчеркнула уполномоченный.
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