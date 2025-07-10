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Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 10.07.2025
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"
Три жителя Новосибирска, похитившие на аферах с "Пушкинскими картами" 22,5 миллиона рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:34:00+03:00
2025-07-10T06:34:00+03:00
2025-07-10T06:38:00+03:00
происшествия
новосибирск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Три жителя Новосибирска, похитившие на аферах с "Пушкинскими картами" 22,5 миллиона рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Волк в мае писала, что в Новосибирске трое местных жителей похитили свыше 22,5 миллиона рублей, продавая билеты от имени владельцев "Пушкинских карт" на несуществующие экскурсии с мая по июль 2022 года. Деньги они тратили на личные нужды. "Продажа билетов на фиктивные экскурсии за бюджетные денежные средства в рамках программы "Пушкинская карта" обернулась для трех аферистов из Новосибирска уголовным преследованием и арестом на имущество. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - написала Волк в Telegram-канале.
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происшествия, новосибирск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"
Волк: три жителя Новосибирска пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"