Рейтинг@Mail.ru
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 10.07.2025 (обновлено: 06:38 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/novosibirsk-2028265715.html
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 10.07.2025
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"
Три жителя Новосибирска, похитившие на аферах с "Пушкинскими картами" 22,5 миллиона рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:34:00+03:00
2025-07-10T06:38:00+03:00
происшествия
новосибирск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Три жителя Новосибирска, похитившие на аферах с "Пушкинскими картами" 22,5 миллиона рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Волк в мае писала, что в Новосибирске трое местных жителей похитили свыше 22,5 миллиона рублей, продавая билеты от имени владельцев "Пушкинских карт" на несуществующие экскурсии с мая по июль 2022 года. Деньги они тратили на личные нужды. "Продажа билетов на фиктивные экскурсии за бюджетные денежные средства в рамках программы "Пушкинская карта" обернулась для трех аферистов из Новосибирска уголовным преследованием и арестом на имущество. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - написала Волк в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Три новосибирца пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"

Волк: три жителя Новосибирска пойдут под суд за аферы с "Пушкинскими картами"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Три жителя Новосибирска, похитившие на аферах с "Пушкинскими картами" 22,5 миллиона рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк в мае писала, что в Новосибирске трое местных жителей похитили свыше 22,5 миллиона рублей, продавая билеты от имени владельцев "Пушкинских карт" на несуществующие экскурсии с мая по июль 2022 года. Деньги они тратили на личные нужды.
"Продажа билетов на фиктивные экскурсии за бюджетные денежные средства в рамках программы "Пушкинская карта" обернулась для трех аферистов из Новосибирска уголовным преследованием и арестом на имущество. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - написала Волк в Telegram-канале.
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
27 марта, 09:13
 
ПроисшествияНовосибирскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала