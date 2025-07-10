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Главком ВСУ пожаловался на нехватку медиков в войсках

Главком ВСУ пожаловался на нехватку медиков в войсках - РИА Новости, 10.07.2025

Главком ВСУ пожаловался на нехватку медиков в войсках

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:09:00+03:00

2025-07-10T18:09:00+03:00

2025-07-10T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков. "На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой – ред.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП (базовой общевойсковой подготовки – ред.). Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. В минобороны страны заверили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

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здоровье - общество, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире