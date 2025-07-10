https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 10.07.2025
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
Гражданин Великобритании Каллан Фредерик Браун заочно приговорен к 14 годам колонии по делу о наемничестве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:26:00+03:00
2025-07-10T17:26:00+03:00
2025-07-10T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гражданин Великобритании Каллан Фредерик Браун заочно приговорен к 14 годам колонии по делу о наемничестве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Следствием установлено, что не позднее сентября 2023 года Браун добровольно заключил контракт и вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации собраны доказательства, подтверждающие вину гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Брауна Каллана Фредерика в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)...Приговором суда Браун заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В отношении Брауна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск, отметили в Следственном комитете.
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
россия
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
СК: воевавшего за ВСУ британского наемника Брауна заочно приговорили к 14 годам