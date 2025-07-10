https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html

Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор

Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 10.07.2025

Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор

Гражданин Великобритании Каллан Фредерик Браун заочно приговорен к 14 годам колонии по делу о наемничестве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:26:00+03:00

2025-07-10T17:26:00+03:00

2025-07-10T18:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гражданин Великобритании Каллан Фредерик Браун заочно приговорен к 14 годам колонии по делу о наемничестве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Следствием установлено, что не позднее сентября 2023 года Браун добровольно заключил контракт и вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации собраны доказательства, подтверждающие вину гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Брауна Каллана Фредерика в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)...Приговором суда Браун заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В отношении Брауна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск, отметили в Следственном комитете.

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

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Наталья Макарова

россия, великобритания, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины