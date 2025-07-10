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В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле - РИА Новости, 10.07.2025
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13:09 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/muzhchina-2028343650.html
В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле
В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле - РИА Новости, 10.07.2025
В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле
Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:09:00+03:00
2025-07-10T13:09:00+03:00
здоровье - общество
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В четверг утром губернатор рассказал, что город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в больницу. "В Шебекинской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший сегодня утром при обстреле города Шебекино. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино
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здоровье - общество, шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Здоровье - Общество, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле

Гладков: в Шебекино умер пострадавший при обстреле ВСУ мужчина

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В четверг утром губернатор рассказал, что город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в больницу.
"В Шебекинской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший сегодня утром при обстреле города Шебекино. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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22 июня 2022, 17:18
 
Здоровье - ОбществоШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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