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В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле

В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле - РИА Новости, 10.07.2025

В Шебекино умер мужчина, пострадавший при украинском обстреле

Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:09:00+03:00

2025-07-10T13:09:00+03:00

2025-07-10T13:09:00+03:00

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В четверг утром губернатор рассказал, что город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в больницу. "В Шебекинской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший сегодня утром при обстреле города Шебекино. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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здоровье - общество, шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия