https://ria.ru/20250710/most-2028407543.html

Капремонт 14 мостовых сооружений проведут в Подмосковье в этом году

Капремонт 14 мостовых сооружений проведут в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 10.07.2025

Капремонт 14 мостовых сооружений проведут в Подмосковье в этом году

Капитальный ремонт 14 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, надземные и подземные переходы) на региональных дорогах проведут в этом году, сообщает... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:18:00+03:00

2025-07-10T17:18:00+03:00

2025-07-10T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Капитальный ремонт 14 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, надземные и подземные переходы) на региональных дорогах проведут в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы ведутся в девяти городских и муниципальных округах по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". "На всех объектах капитального ремонта работают 139 мостовиков и 20 единиц спецтехники. В этом году планируется завершить капитальный ремонт 14 искусственных сооружений — здесь отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, заменят ограждения и системы водоотвода", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавил, что специалисты также завершили планово-предупредительные работы на около 200 искусственных сооружениях, а на 30 объектах работы продолжаются. По словам министра, такие работы проводятся ежегодно для поддержания искусственных сооружений в нормативном состоянии. По данным пресс-службы, в Дмитровском округе работы ведутся на мосту через реку Хамиловку в Дмитрове и у деревни Усть-Пристань на мосту через реку Яхрому, в Химках продолжается ремонт на мосту через реку Клязьму. В Солнечногорске завершаются работы первой очереди капитального ремонта путепровода на Обуховском шоссе. В поселке Черкизово городского округа Пушкинский продолжаются работы второй очереди на мостовом сооружении у остановки "Мост". В деревне Поречье Рузского округа в рамках капремонта основного моста через реку Москву специалисты монтируют опоры и сваи. Также дорожные службы ведут работы на мосту через реку Торгошу у деревни Тураково Сергиево-Посадского округа.

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026593642.html

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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), мосты