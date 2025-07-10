https://ria.ru/20250710/most-2028402702.html

У Крымского моста образовалась очередь из почти тысячи машин

У Крымского моста образовалась очередь из почти тысячи машин - РИА Новости, 10.07.2025

У Крымского моста образовалась очередь из почти тысячи машин

Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Крыма днем в четверг, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:05:00+03:00

2025-07-10T17:05:00+03:00

2025-07-10T17:05:00+03:00

авто

республика крым

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Крыма днем в четверг, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250707/most-2027668575.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, республика крым, тамань (станица), керчь