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В Дептрансе заявили, что в Москве не запретят движение СИМ по тротуарам - РИА Новости, 10.07.2025
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23:33 10.07.2025 (обновлено: 23:47 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/moskva-2028461186.html
В Дептрансе заявили, что в Москве не запретят движение СИМ по тротуарам
В Дептрансе заявили, что в Москве не запретят движение СИМ по тротуарам - РИА Новости, 10.07.2025
В Дептрансе заявили, что в Москве не запретят движение СИМ по тротуарам
Введение полного запрета на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать его... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:33:00+03:00
2025-07-10T23:47:00+03:00
общество
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение полного запрета на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать его соблюдение почти невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. Ранее сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что обратился в департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы. "Введение полного запрета на движение СИМ по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать соблюдение такого запрета практически невозможно. Электросамокаты - важная часть транспортной системы города. Они позволяют жителям столицы совершать мультимодальные поездки: быстро и удобно добираться до метро, работы, учебы, магазина или дома. Ежегодно в Москве совершаются свыше 60 миллионов поездок на электросамокатах, из них 85% поездок осуществляются с транспортной целью", - рассказали агентству в дептрансе. В департаменте подчеркнули, что, учитывая востребованность этого сезонного транспорта, главная задача - обеспечить удобные условия для безопасных поездок на СИМ. "Чтобы получить доступ к аренде, необходимо пройти верификацию через Mos ID. Так, за 3,5 месяца заблокировали 32 тысячи аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту. Кроме того, в городе действуют 350 медленных зон, где самокаты аренды автоматически замедляются до пяти-15 километров в час. Мы видим, что такой комплексный подход помогает снижать аварийность. Так, число тяжелых аварий с участием СИМ снизилось на 25% в сравнении с таким же периодом в прошлом году", - отметили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что для повышения безопасности поездок доставщиков департамент транспорта Москвы утвердил единый стандарт работы курьерских служб, в соответствии с которым все сервисы доставки, работающие в столице, должны соблюдать ряд установленных требований: так, с этого года велосипеды курьеров оборудовали ограничителями скорости. В пресс-службе добавили, что, согласно действующим ПДД, велосипедистам следует двигаться по велоинфраструктуре, а в случае ее отсутствия - по правому краю проезжей части. Езда велосипедистов по тротуару - нарушение приоритетности движения, напомнили в дептрансе. "Новые виды транспорта, такие как электросамокаты и велосипеды, помогают разгрузить дороги города. Треть жителей выбирают самокаты вместо поездок на личном автомобиле, такси, каршеринге, что разгружает дороги в летний период. Курьерские сервисы также снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, так как люди остаются дома и реже используют личные автомобили для поездок по магазинам", - заключили в департаменте.
https://ria.ru/20250627/samokat-2025858925.html
https://ria.ru/20250626/elektrosamokat-2025478834.html
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общество, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Дептрансе заявили, что в Москве не запретят движение СИМ по тротуарам

Дептранс: в Москве не планируется вводить запрет для движения СИМ по тротуарам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты
Девушки берут на прокат электросамокаты - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки берут на прокат электросамокаты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение полного запрета на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать его соблюдение почти невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что обратился в департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы.
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"Введение полного запрета на движение СИМ по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать соблюдение такого запрета практически невозможно. Электросамокаты - важная часть транспортной системы города. Они позволяют жителям столицы совершать мультимодальные поездки: быстро и удобно добираться до метро, работы, учебы, магазина или дома. Ежегодно в Москве совершаются свыше 60 миллионов поездок на электросамокатах, из них 85% поездок осуществляются с транспортной целью", - рассказали агентству в дептрансе.
В департаменте подчеркнули, что, учитывая востребованность этого сезонного транспорта, главная задача - обеспечить удобные условия для безопасных поездок на СИМ.
"Чтобы получить доступ к аренде, необходимо пройти верификацию через Mos ID. Так, за 3,5 месяца заблокировали 32 тысячи аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту. Кроме того, в городе действуют 350 медленных зон, где самокаты аренды автоматически замедляются до пяти-15 километров в час. Мы видим, что такой комплексный подход помогает снижать аварийность. Так, число тяжелых аварий с участием СИМ снизилось на 25% в сравнении с таким же периодом в прошлом году", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что для повышения безопасности поездок доставщиков департамент транспорта Москвы утвердил единый стандарт работы курьерских служб, в соответствии с которым все сервисы доставки, работающие в столице, должны соблюдать ряд установленных требований: так, с этого года велосипеды курьеров оборудовали ограничителями скорости.
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В пресс-службе добавили, что, согласно действующим ПДД, велосипедистам следует двигаться по велоинфраструктуре, а в случае ее отсутствия - по правому краю проезжей части. Езда велосипедистов по тротуару - нарушение приоритетности движения, напомнили в дептрансе.
«
"Новые виды транспорта, такие как электросамокаты и велосипеды, помогают разгрузить дороги города. Треть жителей выбирают самокаты вместо поездок на личном автомобиле, такси, каршеринге, что разгружает дороги в летний период. Курьерские сервисы также снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, так как люди остаются дома и реже используют личные автомобили для поездок по магазинам", - заключили в департаменте.
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