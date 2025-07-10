https://ria.ru/20250710/moskva-2028434160.html

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву - РИА Новости, 10.07.2025

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву

Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:16:00+03:00

2025-07-10T19:16:00+03:00

2025-07-10T19:18:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин."Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

москва

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2025

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москва, сергей собянин, происшествия