https://ria.ru/20250710/moskva-2028434160.html
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву - РИА Новости, 10.07.2025
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву
Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:16:00+03:00
2025-07-10T19:16:00+03:00
2025-07-10T19:18:00+03:00
москва
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сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин."Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летящего на Москву
Собянин: уничтожили еще один летящий на Москву БПЛА