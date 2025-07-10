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Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной - РИА Новости, 10.07.2025
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18:15 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moskva-2028423289.html
Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной
Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной - РИА Новости, 10.07.2025
Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной
Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T18:15:00+03:00
москва
россия
основной государственный экзамен (огэ)
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура. "Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга интернета, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы. В частности, уточняется в релизе, на сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.
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москва, россия, основной государственный экзамен (огэ), общество
Москва, Россия, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Общество
Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной

Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура.
"Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении
Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга интернета, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы.
В частности, уточняется в релизе, на сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.
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