https://ria.ru/20250710/moskva-2028423289.html

Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной

Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной - РИА Новости, 10.07.2025

Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной

Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:15:00+03:00

2025-07-10T18:15:00+03:00

2025-07-10T18:15:00+03:00

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россия

основной государственный экзамен (огэ)

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура. "Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга интернета, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы. В частности, уточняется в релизе, на сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.

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москва, россия, основной государственный экзамен (огэ), общество