https://ria.ru/20250710/moskva-2028395114.html

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.07.2025

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Системы ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:31:00+03:00

2025-07-10T19:31:00+03:00

2025-07-10T20:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."(Силы) ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — написал он в Telegram-канале в 15:44.Два следующих сообщения появились в 16:08 и 16:16.По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.О четвертом уничтоженном беспилотнике мэр сообщил в 19:12.В аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов, они продлились немногим более часа.По данным Минобороны, с 15:00 до 16:30 мск силы ПВО уничтожили над территорией России 25 украинских дронов: 14 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской и три — над Московским регионом.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

сергей собянин, москва