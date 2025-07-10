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Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 10.07.2025 (обновлено: 20:38 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/moskva-2028395114.html
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.07.2025
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Системы ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:31:00+03:00
2025-07-10T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."(Силы) ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — написал он в Telegram-канале в 15:44.Два следующих сообщения появились в 16:08 и 16:16.По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.О четвертом уничтоженном беспилотнике мэр сообщил в 19:12.В аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов, они продлились немногим более часа.По данным Минобороны, с 15:00 до 16:30 мск силы ПВО уничтожили над территорией России 25 украинских дронов: 14 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской и три — над Московским регионом.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Москва

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"(Силы) ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — написал он в Telegram-канале в 15:44.
Два следующих сообщения появились в 16:08 и 16:16.
По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
О четвертом уничтоженном беспилотнике мэр сообщил в 19:12.
В аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов, они продлились немногим более часа.
По данным Минобороны, с 15:00 до 16:30 мск силы ПВО уничтожили над территорией России 25 украинских дронов: 14 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской и три — над Московским регионом.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СобянинМосква
 
 
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