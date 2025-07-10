https://ria.ru/20250710/moskva-2028302986.html

В Москву этапировали фигурантов дела о хищениях в Курской области

В Москву этапировали фигурантов дела о хищениях в Курской области - РИА Новости, 10.07.2025

В Москву этапировали фигурантов дела о хищениях в Курской области

В Москву этапировали двоих фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на устройство фортификационных сооружений в Курской области, в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:48:00+03:00

2025-07-10T10:48:00+03:00

2025-07-10T12:51:00+03:00

происшествия

москва

курская область

курск

алексей смирнов (политик)

владимир лукин

денис федоров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Москву этапировали двоих фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на устройство фортификационных сооружений в Курской области, в столице им продлили срок ареста, говорится в электронной картотеке судов Москвы. В ней указано, что Мещанский суд Москвы продлил арест генеральному директору ООО "СИЭМИ" Виталию Синьговскому и директору ООО "Торговый дом Курск" Денису Федорову, обоих ранее заключил под стражу Ленинский районный суд Курска по уголовному делу о хищении средств на строительстве фортификаций. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026536218.html

https://ria.ru/20250611/zaderzhanie-2022258507.html

москва

курская область

курск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, курская область, курск, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, денис федоров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф