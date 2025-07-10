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Москалькова рассказала о подходе к обращениям от участников СВО - РИА Новости, 10.07.2025
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06:10 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028264826.html
Москалькова рассказала о подходе к обращениям от участников СВО
Москалькова рассказала о подходе к обращениям от участников СВО - РИА Новости, 10.07.2025
Москалькова рассказала о подходе к обращениям от участников СВО
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ выработал особый подход по срокам и характеру работы к обращениям от участников СВО, их семей и близких пленных, РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:10:00+03:00
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общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ выработал особый подход по срокам и характеру работы к обращениям от участников СВО, их семей и близких пленных, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "У нас работает круглосуточная горячая линия, с конца 2022 года мы перестроили всю работу аппарата, потому что это особая категория людей, которые сегодня стоят на защите каждого из нас, нашей Родины, нашего суверенитета. Конечно, к этим обращениям у нас совершенно особый подход и по срокам, и по характеру работы", - сказала она. По словам Москальковой, крайне важно, чтобы бойцы СВО, пленные, а также их семьи оперативно получали максимально детальную информацию, видели, какую работу проводит государство для решения их вопросов. "В прошлом году из всего количества обращений, которые мы получили, а их было 126 тысяч, они касались и других прав, трудовых, семейных, права на экологическое благополучие и так далее, от участников СВО и членов их семей мы получили ровно половину, 64 тысячи", - отметила омбудсмен. Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что, к сожалению, не по всем этим обращениям удалось помочь, но все равно ее аппарат получает большое количество благодарностей от участников СВО, от членов их семей за решенные вопросы.
https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028259353.html
https://ria.ru/20250226/svo-2001730098.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о подходе к обращениям от участников СВО

Москалькова: к обращениям от участников СВО выработали особый подход

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ выработал особый подход по срокам и характеру работы к обращениям от участников СВО, их семей и близких пленных, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"У нас работает круглосуточная горячая линия, с конца 2022 года мы перестроили всю работу аппарата, потому что это особая категория людей, которые сегодня стоят на защите каждого из нас, нашей Родины, нашего суверенитета. Конечно, к этим обращениям у нас совершенно особый подход и по срокам, и по характеру работы", - сказала она.
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По словам Москальковой, крайне важно, чтобы бойцы СВО, пленные, а также их семьи оперативно получали максимально детальную информацию, видели, какую работу проводит государство для решения их вопросов.
"В прошлом году из всего количества обращений, которые мы получили, а их было 126 тысяч, они касались и других прав, трудовых, семейных, права на экологическое благополучие и так далее, от участников СВО и членов их семей мы получили ровно половину, 64 тысячи", - отметила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что, к сожалению, не по всем этим обращениям удалось помочь, но все равно ее аппарат получает большое количество благодарностей от участников СВО, от членов их семей за решенные вопросы.
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