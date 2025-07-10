https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028259353.html

Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО

Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО - РИА Новости, 10.07.2025

Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в России положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:07:00+03:00

2025-07-10T04:07:00+03:00

2025-07-10T05:56:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике (демобилизации - ред.), и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части", — сказала Москалькова. Уполномоченный отметила, что решение о демобилизации участника СВО принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода. "Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям было более 70", — подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20250709/sumy-2028133641.html

россия

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2025

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общество, россия, татьяна москалькова