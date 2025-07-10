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Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО - РИА Новости, 10.07.2025
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04:07 10.07.2025 (обновлено: 05:56 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028259353.html
Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО
Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО - РИА Новости, 10.07.2025
Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО
Аппарат уполномоченного по правам человека в России положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:07:00+03:00
2025-07-10T05:56:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике (демобилизации - ред.), и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части", — сказала Москалькова. Уполномоченный отметила, что решение о демобилизации участника СВО принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода. "Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям было более 70", — подчеркнула омбудсмен.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО

Москалькова: более 70 обращений по демобилизации в 2025 году решено положительно

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике (демобилизации - ред.), и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части", — сказала Москалькова.
Уполномоченный отметила, что решение о демобилизации участника СВО принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода.
"Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям было более 70", — подчеркнула омбудсмен.
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