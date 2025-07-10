https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028460173.html

В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду

В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду - РИА Новости, 10.07.2025

В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду

Народ Молдавии имеет реальную альтернативу политике президента страны Майи Санду в лице главы Гагаузии Евгении Гуцул, выразила мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:18:00+03:00

2025-07-10T23:18:00+03:00

2025-07-10T23:18:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

илан шор

госдума рф

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941618684_0:229:1365:997_1920x0_80_0_0_fabded86fdb32f2203dc3263c867b195.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народ Молдавии имеет реальную альтернативу политике президента страны Майи Санду в лице главы Гагаузии Евгении Гуцул, выразила мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. В четверг Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в Молдавии, назначенных на 28 сентября. "У народа есть реальная альтернатива политике Санду в лице Гуцул, активно поддерживающей культурные и экономические связи с Россией и ЕАЭС, несмотря на противодействие режима Санду и партии PAS ("Действие и солидарность")", - сказала агентству Аршинова. Депутат отметила, что Гуцул приняла важное и ответственное решение возглавить список оппозиционного блока "Победа" на парламентских выборах в Молдавии, поскольку это шаг, который объединяет патриотические силы страны вокруг сильного, проверенного лидера. "Правосудие Молдавии продлило домашний арест Гуцул еще на 30 дней. Сильная и волевая Женя входит в парламентские выборы Молдавии с кандалами. Я теперь понимаю, почему Санду выпустила убийц и маньяков на свободу: потому что для расправы с оппозицией ей нужны были свободные места в тюрьмах", - добавила Аршинова. Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор объявил, что политическое формирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью, а список блока возглавит Гуцул. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, руководство Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028131024.html

https://ria.ru/20250529/gosduma-2019863966.html

https://ria.ru/20250706/shor-2027506980.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, госдума рф, евразийский экономический союз, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул