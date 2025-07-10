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В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду - РИА Новости, 10.07.2025
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23:18 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028460173.html
В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду
В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду - РИА Новости, 10.07.2025
В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду
Народ Молдавии имеет реальную альтернативу политике президента страны Майи Санду в лице главы Гагаузии Евгении Гуцул, выразила мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:18:00+03:00
2025-07-10T23:18:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
илан шор
госдума рф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народ Молдавии имеет реальную альтернативу политике президента страны Майи Санду в лице главы Гагаузии Евгении Гуцул, выразила мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. В четверг Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в Молдавии, назначенных на 28 сентября. "У народа есть реальная альтернатива политике Санду в лице Гуцул, активно поддерживающей культурные и экономические связи с Россией и ЕАЭС, несмотря на противодействие режима Санду и партии PAS ("Действие и солидарность")", - сказала агентству Аршинова. Депутат отметила, что Гуцул приняла важное и ответственное решение возглавить список оппозиционного блока "Победа" на парламентских выборах в Молдавии, поскольку это шаг, который объединяет патриотические силы страны вокруг сильного, проверенного лидера. "Правосудие Молдавии продлило домашний арест Гуцул еще на 30 дней. Сильная и волевая Женя входит в парламентские выборы Молдавии с кандалами. Я теперь понимаю, почему Санду выпустила убийц и маньяков на свободу: потому что для расправы с оппозицией ей нужны были свободные места в тюрьмах", - добавила Аршинова. Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор объявил, что политическое формирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью, а список блока возглавит Гуцул. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, руководство Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028131024.html
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019863966.html
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молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, госдума рф, евразийский экономический союз, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, Sputnik Молдова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду

Аршинова: Молдавия имеет реальную альтернативу политике Санду в лице Гуцул

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народ Молдавии имеет реальную альтернативу политике президента страны Майи Санду в лице главы Гагаузии Евгении Гуцул, выразила мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
В четверг Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в Молдавии, назначенных на 28 сентября.
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"У народа есть реальная альтернатива политике Санду в лице Гуцул, активно поддерживающей культурные и экономические связи с Россией и ЕАЭС, несмотря на противодействие режима Санду и партии PAS ("Действие и солидарность")", - сказала агентству Аршинова.
Депутат отметила, что Гуцул приняла важное и ответственное решение возглавить список оппозиционного блока "Победа" на парламентских выборах в Молдавии, поскольку это шаг, который объединяет патриотические силы страны вокруг сильного, проверенного лидера.
"Правосудие Молдавии продлило домашний арест Гуцул еще на 30 дней. Сильная и волевая Женя входит в парламентские выборы Молдавии с кандалами. Я теперь понимаю, почему Санду выпустила убийц и маньяков на свободу: потому что для расправы с оппозицией ей нужны были свободные места в тюрьмах", - добавила Аршинова.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор объявил, что политическое формирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью, а список блока возглавит Гуцул.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, руководство Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИлан ШорГосдума РФЕвразийский экономический союзSputnik МолдоваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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