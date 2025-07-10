В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду
Аршинова: Молдавия имеет реальную альтернативу политике Санду в лице Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народ Молдавии имеет реальную альтернативу политике президента страны Майи Санду в лице главы Гагаузии Евгении Гуцул, выразила мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Депутат отметила, что Гуцул приняла важное и ответственное решение возглавить список оппозиционного блока "Победа" на парламентских выборах в Молдавии, поскольку это шаг, который объединяет патриотические силы страны вокруг сильного, проверенного лидера.
"Правосудие Молдавии продлило домашний арест Гуцул еще на 30 дней. Сильная и волевая Женя входит в парламентские выборы Молдавии с кандалами. Я теперь понимаю, почему Санду выпустила убийц и маньяков на свободу: потому что для расправы с оппозицией ей нужны были свободные места в тюрьмах", - добавила Аршинова.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор объявил, что политическое формирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью, а список блока возглавит Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, руководство Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.