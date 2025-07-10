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Эксперт назвал власти Молдавии хорошими блогерами и ужасными руководителями - РИА Новости, 10.07.2025
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22:15 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028454384.html
Эксперт назвал власти Молдавии хорошими блогерами и ужасными руководителями
Эксперт назвал власти Молдавии хорошими блогерами и ужасными руководителями - РИА Новости, 10.07.2025
Эксперт назвал власти Молдавии хорошими блогерами и ужасными руководителями
Представители правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) смогли стать хорошими блогерами, но оказались катастрофическими руководителями, поскольку РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:15:00+03:00
2025-07-10T22:15:00+03:00
молдавия
россия
гагаузия
евгения гуцул
tiktok
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Представители правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) смогли стать хорошими блогерами, но оказались катастрофическими руководителями, поскольку они некомпетентны, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. &quot;Они (представители правящей партии Молдавии - ред.) очень хороши были в TikTok, Facebook* Instagram*. Они - очень прекрасные блогеры, а для страны - это катастрофа&quot;, - сказал журналистам Лисневский, комментируя работу нынешнего парламентского большинства.Эксперт отметил, что помнит работу предыдущих составов законодательного органа страны, когда депутаты изучали законопроекты, делали пометки, выходили с заявлениями, писали обращения в госструктуры. "Этого я сегодня не вижу - я вижу, что половина депутатов не умеют читать. Да, есть некоторые депутаты, которые обладают знаниями во многих областях, но, становясь депутатом парламента, у тебя нет права на ошибку, я так считаю. Я, например, имею право на ошибку, а депутаты - нет, потому что они несут ответственность за 3 миллиона человек. И когда ты идешь по парламентским спискам какой-то партии, ты должен отдавать себе в этом отчет", - подчеркнул Лисневский. Досрочные парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250709/partija-2028237339.html
https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028221384.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, tiktok, sputnik молдова
Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, TikTok, Sputnik Молдова
Эксперт назвал власти Молдавии хорошими блогерами и ужасными руководителями

Глава Intellect Group Лисневский: власти Молдавии стали катастрофой для страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Представители правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) смогли стать хорошими блогерами, но оказались катастрофическими руководителями, поскольку они некомпетентны, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
«

"Они (представители правящей партии Молдавии - ред.) очень хороши были в TikTok, Facebook* Instagram*. Они - очень прекрасные блогеры, а для страны - это катастрофа", - сказал журналистам Лисневский, комментируя работу нынешнего парламентского большинства.

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Эксперт отметил, что помнит работу предыдущих составов законодательного органа страны, когда депутаты изучали законопроекты, делали пометки, выходили с заявлениями, писали обращения в госструктуры.
«
"Этого я сегодня не вижу - я вижу, что половина депутатов не умеют читать. Да, есть некоторые депутаты, которые обладают знаниями во многих областях, но, становясь депутатом парламента, у тебя нет права на ошибку, я так считаю. Я, например, имею право на ошибку, а депутаты - нет, потому что они несут ответственность за 3 миллиона человек. И когда ты идешь по парламентским спискам какой-то партии, ты должен отдавать себе в этом отчет", - подчеркнул Лисневский.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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МолдавияРоссияГагаузияЕвгения ГуцулTikTokSputnik Молдова
 
 
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