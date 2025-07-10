Эксперт назвал власти Молдавии хорошими блогерами и ужасными руководителями
Глава Intellect Group Лисневский: власти Молдавии стали катастрофой для страны
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Представители правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) смогли стать хорошими блогерами, но оказались катастрофическими руководителями, поскольку они некомпетентны, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Эксперт отметил, что помнит работу предыдущих составов законодательного органа страны, когда депутаты изучали законопроекты, делали пометки, выходили с заявлениями, писали обращения в госструктуры.
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"Этого я сегодня не вижу - я вижу, что половина депутатов не умеют читать. Да, есть некоторые депутаты, которые обладают знаниями во многих областях, но, становясь депутатом парламента, у тебя нет права на ошибку, я так считаю. Я, например, имею право на ошибку, а депутаты - нет, потому что они несут ответственность за 3 миллиона человек. И когда ты идешь по парламентским спискам какой-то партии, ты должен отдавать себе в этом отчет", - подчеркнул Лисневский.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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