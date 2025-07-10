https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028422015.html
Шор прокомментировал введение американских пошлин на товары из Молдавии
Шор прокомментировал введение американских пошлин на товары из Молдавии - РИА Новости, 10.07.2025
Шор прокомментировал введение американских пошлин на товары из Молдавии
Введение в США 25-процентных таможенных пошлин на товары из Молдавии способно переориентировать республику на рынки России и ЕАЭС, заявил лидер молдавского... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:10:00+03:00
2025-07-10T18:10:00+03:00
2025-07-10T18:10:00+03:00
молдавия
сша
россия
илан шор
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Введение в США 25-процентных таможенных пошлин на товары из Молдавии способно переориентировать республику на рынки России и ЕАЭС, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее в четверг вице-премьер республики Дойна Нистор сообщила, что США с 1 августа введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии, что меньше первоначально предложенного 31%. "Мощный удар для наших производителей, особенно виноделов. Алкоголь — основа молдавского экспорта в США. Итак, американский рынок отпадает. Куда власти будут отправлять молдавское вино? В Евросоюз? А выход есть, и я о нем всегда говорил. Это рынки России и ЕАЭС", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он выразил сожаление, что властей страны не волнуют проблемы, с которыми столкнутся местные экономические агенты. "Страны ЕАЭС торгуют между собой без применения таможенных пошлин и сборов. Даже с Молдавии, которая с подачи (президента Майи) Санду ведет агрессивную антироссийскую политику, наши стратегические партнеры не берут таможенную пошлину", - добавил Шор. США занимали 14-е место среди торговых партнеров Молдавии с долей 2,5% в прошлом году. При этом экспорт молдавских товаров в США в последние месяцы сократился на 40%. Правительство Молдавии изучает альтернативные рынки сбыта, особенно в Евросоюзе, куда уже направляется три четверти молдавской продукции. Ранее правительство Молдавии неоднократно заявляло о реализации программ поддержки экономики. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028085547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, сша, россия, илан шор, евразийский экономический союз
Молдавия, США, Россия, Илан Шор, Евразийский экономический союз
Шор прокомментировал введение американских пошлин на товары из Молдавии
Шор: американские пошлины могут переориентировать Молдавию на рынки РФ и ЕАЭС
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Введение в США 25-процентных таможенных пошлин на товары из Молдавии способно переориентировать республику на рынки России и ЕАЭС, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в четверг вице-премьер республики Дойна Нистор сообщила, что США
с 1 августа введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии
, что меньше первоначально предложенного 31%.
«
"Мощный удар для наших производителей, особенно виноделов. Алкоголь — основа молдавского экспорта в США. Итак, американский рынок отпадает. Куда власти будут отправлять молдавское вино? В Евросоюз? А выход есть, и я о нем всегда говорил. Это рынки России
и ЕАЭС
", - написал Шор
в своем Telegram-канале.
Он выразил сожаление, что властей страны не волнуют проблемы, с которыми столкнутся местные экономические агенты. "Страны ЕАЭС торгуют между собой без применения таможенных пошлин и сборов. Даже с Молдавии, которая с подачи (президента Майи) Санду ведет агрессивную антироссийскую политику, наши стратегические партнеры не берут таможенную пошлину", - добавил Шор.
США занимали 14-е место среди торговых партнеров Молдавии с долей 2,5% в прошлом году. При этом экспорт молдавских товаров в США в последние месяцы сократился на 40%. Правительство Молдавии изучает альтернативные рынки сбыта, особенно в Евросоюзе, куда уже направляется три четверти молдавской продукции.
Ранее правительство Молдавии неоднократно заявляло о реализации программ поддержки экономики.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.