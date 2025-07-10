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Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией
Молдавские фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией, отношения стран необходимо восстановить, заявила глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:46:00+03:00
2025-07-10T15:46:00+03:00
2025-07-10T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молдавские фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией, отношения стран необходимо восстановить, заявила глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. "Ситуация очень сложная из-за того, что нет контактов и взаимопонимания. Это отражается на экономической составляющей каждого человека. Из-за того, что высокие цены на газ, на свет и нет рынка в Российскую Федерацию, страдают фермеры. Только в 2024 году 31 тысяча фермеров в республике Молдова закрыли свое дело. Каждый четвертый человек в стране - на уровне бедности", - сказала Влах на встрече представителей представителей "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком. Она добавила, что необходимо восстановить отношения между странами. По словам лидера партии "Будущее Молдовы" Василия Тарлева, у Кишинева и Москвы сейчас есть проблемы в торговле, инвестициях, налогах, логистике, энергетическом комплексе. "Я думаю, что при обоюдном желании мы сумеем решить эти задачи", - заключил политик. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
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россия, молдавия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, александр новак, псрм, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Ирина Влах, Василий Тарлев, Александр Новак, ПСРМ, В мире
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией
Молдавский политик Влах: фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией