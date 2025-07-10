Рейтинг@Mail.ru
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028383272.html
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией
Молдавские фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией, отношения стран необходимо восстановить, заявила глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:46:00+03:00
2025-07-10T15:46:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
ирина влах
василий тарлев
александр новак
псрм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336418_0:112:892:614_1920x0_80_0_0_b1a4adc268eeb25e60e2624e8800d292.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молдавские фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией, отношения стран необходимо восстановить, заявила глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. "Ситуация очень сложная из-за того, что нет контактов и взаимопонимания. Это отражается на экономической составляющей каждого человека. Из-за того, что высокие цены на газ, на свет и нет рынка в Российскую Федерацию, страдают фермеры. Только в 2024 году 31 тысяча фермеров в республике Молдова закрыли свое дело. Каждый четвертый человек в стране - на уровне бедности", - сказала Влах на встрече представителей представителей "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком. Она добавила, что необходимо восстановить отношения между странами. По словам лидера партии "Будущее Молдовы" Василия Тарлева, у Кишинева и Москвы сейчас есть проблемы в торговле, инвестициях, налогах, логистике, энергетическом комплексе. "Я думаю, что при обоюдном желании мы сумеем решить эти задачи", - заключил политик. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
https://ria.ru/20250710/dodon-2028366197.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336418_0:0:893:669_1920x0_80_0_0_a92e24cc22dabf8a8b86abf010887563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, александр новак, псрм, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Ирина Влах, Василий Тарлев, Александр Новак, ПСРМ, В мире
Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией

Молдавский политик Влах: фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молдавские фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией, отношения стран необходимо восстановить, заявила глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Ситуация очень сложная из-за того, что нет контактов и взаимопонимания. Это отражается на экономической составляющей каждого человека. Из-за того, что высокие цены на газ, на свет и нет рынка в Российскую Федерацию, страдают фермеры. Только в 2024 году 31 тысяча фермеров в республике Молдова закрыли свое дело. Каждый четвертый человек в стране - на уровне бедности", - сказала Влах на встрече представителей представителей "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.
Она добавила, что необходимо восстановить отношения между странами.
По словам лидера партии "Будущее Молдовы" Василия Тарлева, у Кишинева и Москвы сейчас есть проблемы в торговле, инвестициях, налогах, логистике, энергетическом комплексе. "Я думаю, что при обоюдном желании мы сумеем решить эти задачи", - заключил политик.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон
Вчера, 14:42
 
РоссияМолдавияКишиневИрина ВлахВасилий ТарлевАлександр НовакПСРМВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала