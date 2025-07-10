Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа
Додон: в Молдавии надеются на возобновление поставок газа РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон
Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Молдавии надеются, что поставки российского газа в республику восстановятся, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон.
"Молдавские власти отказались от прямых контрактов с российскими партерами. Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы "Молдовагаз". Мы уверены, что нужно возвращаться к прямому диалогу… Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.
Он отметил, что В 2020 году Молдавия покупала газ у России за 148 долларов за тысячу кубометров. По словам политика, это была самая низкая цена за последние 10-15 лет. "Безусловно, это были очень выгодные тарифы для конечного потребителя, для нашей экономики и конкурентоспособности наших товаров. С приходом нынешней власти мы закупали российский газ по 842 долларов. Тарифы выросли тоже в семь раз", - добавил Додон.
В повестке встречи также есть серьезные вопросы по электроэнергетике, которые, как он надеется, страны в ближайшее время смогут обсудить на уровне государственных институтов власти.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.