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Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа - РИА Новости, 10.07.2025
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15:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moldavija-2028383088.html
Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа
Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа - РИА Новости, 10.07.2025
Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа
В Молдавии надеются, что поставки российского газа в республику восстановятся, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:46:00+03:00
2025-07-10T15:46:00+03:00
молдавия
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псрм
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Молдавии надеются, что поставки российского газа в республику восстановятся, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон. "Молдавские власти отказались от прямых контрактов с российскими партерами. Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы "Молдовагаз". Мы уверены, что нужно возвращаться к прямому диалогу… Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком. Он отметил, что В 2020 году Молдавия покупала газ у России за 148 долларов за тысячу кубометров. По словам политика, это была самая низкая цена за последние 10-15 лет. "Безусловно, это были очень выгодные тарифы для конечного потребителя, для нашей экономики и конкурентоспособности наших товаров. С приходом нынешней власти мы закупали российский газ по 842 долларов. Тарифы выросли тоже в семь раз", - добавил Додон. В повестке встречи также есть серьезные вопросы по электроэнергетике, которые, как он надеется, страны в ближайшее время смогут обсудить на уровне государственных институтов власти. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
https://ria.ru/20250621/shor-2024445011.html
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молдавия, россия, игорь додон, александр новак, василий тарлев, псрм, молдовагаз, в мире
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Александр Новак, Василий Тарлев, ПСРМ, Молдовагаз, В мире
Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа

Додон: в Молдавии надеются на возобновление поставок газа РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон
Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Молдавии надеются, что поставки российского газа в республику восстановятся, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон.
"Молдавские власти отказались от прямых контрактов с российскими партерами. Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы "Молдовагаз". Мы уверены, что нужно возвращаться к прямому диалогу… Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.
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Он отметил, что В 2020 году Молдавия покупала газ у России за 148 долларов за тысячу кубометров. По словам политика, это была самая низкая цена за последние 10-15 лет. "Безусловно, это были очень выгодные тарифы для конечного потребителя, для нашей экономики и конкурентоспособности наших товаров. С приходом нынешней власти мы закупали российский газ по 842 долларов. Тарифы выросли тоже в семь раз", - добавил Додон.
В повестке встречи также есть серьезные вопросы по электроэнергетике, которые, как он надеется, страны в ближайшее время смогут обсудить на уровне государственных институтов власти.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
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МолдавияРоссияИгорь ДодонАлександр НовакВасилий ТарлевПСРММолдовагазВ мире
 
 
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