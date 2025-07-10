https://ria.ru/20250710/mo-2028325686.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2025

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 205 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:07:00+03:00

2025-07-10T12:07:00+03:00

2025-07-10T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 205 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Часов Яр, Белая Гора, Северск и Щербиновка Донецкой Народной Республики.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028185060.html

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россия, вооруженные силы украины, израиль, константиновка