https://ria.ru/20250710/mintrud-2028337629.html

Минтруд опроверг сообщения о "миллионе мигрантов из Индии"

Минтруд опроверг сообщения о "миллионе мигрантов из Индии" - РИА Новости, 10.07.2025

Минтруд опроверг сообщения о "миллионе мигрантов из Индии"

Информация о завозе миллиона мигрантов из Индии в 2025 году не соответствует действительности, поскольку привлечение трудовых мигрантов идет через механизм... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:47:00+03:00

2025-07-10T12:47:00+03:00

2025-07-10T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Информация о завозе миллиона мигрантов из Индии в 2025 году не соответствует действительности, поскольку привлечение трудовых мигрантов идет через механизм квотирования, и на 2025 год квота составляет 234,9 тысячи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ. Ранее в Уральской торгово-промышленной палате РИА Новости сообщили, что порядка миллиона трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию до конца 2025 года. "Информация о завозе миллиона мигрантов из Индии не соответствует действительности. Рабочая сила из визовых стран таких, как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели", - сообщили в министерстве. Отмечается, что каждый специалист из визовых стран, которого приглашают на работу в пределах квоты, должен оформить рабочую визу и разрешение на работу. Работодатель в свою очередь перед трудоустройством нового работника оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников. "Общая квота на привлечение иностранных работников в 2025 году - 234,9 тысячи. Это предельное количество мигрантов, которое может быть привлечено по квоте для работы в России за год. На 2025 год квота для граждан Индии составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране. Квота для Свердловской области составляет 4343 человек для работников из всех визовых стран. На текущий день она использована регионом только на 13,6%", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html

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индия, россия, свердловская область, в мире