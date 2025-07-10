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В Минтруде рассказали об альтернативе детским сберегательным счетам - РИА Новости, 10.07.2025
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01:51 10.07.2025 (обновлено: 01:52 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/mintrud-2028253704.html
В Минтруде рассказали об альтернативе детским сберегательным счетам
В Минтруде рассказали об альтернативе детским сберегательным счетам - РИА Новости, 10.07.2025
В Минтруде рассказали об альтернативе детским сберегательным счетам
Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:51:00+03:00
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россия
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа министерства труда на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка. "В настоящее время параметры такого инструмента прорабатываются Минфином России совместно с Банком России. В частности, прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования", - сказано в документе. Сообщается, что прорабатывается вопрос создания семейного инструмента сбережений с определением параметров его использования и предоставлением налогового вычета по НДФЛ в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения. Кроме того, в ответ на инициативу депутатов ведомство отметило, что механизм инвестирования именного стартового капитала в качестве системы сберегательных детских счетов не позволяет обеспечить его доходность с учетом темпов роста инфляции в России. Уточняется, что законопроект не содержит указания, на какие правоотношения он будет распространяться, в частности, на период рождения детей, на которых будет открываться сберегательный счет, в связи с чем не представляется возможным определить демографический эффект данной меры, а также отсутствует указание на целевое расходование средств после их получения лицом, достигшим совершеннолетия. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил о сути инициативы: при рождении ребенка-гражданина России на его имя открывается счет, куда государство зачисляет 100 тысяч рублей, и эти деньги инвестируются под управлением Социального фонда, а когда ребенку исполняется 18 лет, он может их получить и использовать, например, для получения образования, решения жилищных проблем. Политик выразил мнение, что позиция Минтруда по данному вопросу могла бы быть более четкой, и пообещал, что партия продолжит добиваться поддержки инициативы в правительстве и Госдуме.
https://ria.ru/20250701/kalendar-2026445978.html
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россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Минтруде рассказали об альтернативе детским сберегательным счетам

Минтруд рассказал о разработке проекта детского договора по программе сбережений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа министерства труда на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка.
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"В настоящее время параметры такого инструмента прорабатываются Минфином России совместно с Банком России. В частности, прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования", - сказано в документе.
Сообщается, что прорабатывается вопрос создания семейного инструмента сбережений с определением параметров его использования и предоставлением налогового вычета по НДФЛ в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения.
Кроме того, в ответ на инициативу депутатов ведомство отметило, что механизм инвестирования именного стартового капитала в качестве системы сберегательных детских счетов не позволяет обеспечить его доходность с учетом темпов роста инфляции в России.
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Уточняется, что законопроект не содержит указания, на какие правоотношения он будет распространяться, в частности, на период рождения детей, на которых будет открываться сберегательный счет, в связи с чем не представляется возможным определить демографический эффект данной меры, а также отсутствует указание на целевое расходование средств после их получения лицом, достигшим совершеннолетия.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил о сути инициативы: при рождении ребенка-гражданина России на его имя открывается счет, куда государство зачисляет 100 тысяч рублей, и эти деньги инвестируются под управлением Социального фонда, а когда ребенку исполняется 18 лет, он может их получить и использовать, например, для получения образования, решения жилищных проблем.
Политик выразил мнение, что позиция Минтруда по данному вопросу могла бы быть более четкой, и пообещал, что партия продолжит добиваться поддержки инициативы в правительстве и Госдуме.
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