Замглавы МО Белоруссии не ответил на вопрос о размещении "Орешника"
Глава генштаба Белоруссии Муравейко не ответил на вопрос о размещении "Орешника"
© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко
Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко. Архивное фото
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко не ответил на вопрос, размещен ли российский комплекс "Орешник" на территории республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики.
"Мы не будем раскрывать все карты. Скажу только, что на сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" в ответ на слова ведущей "может, "Орешник" уже здесь".
Начальник генштаба добавил, что у Белоруссии есть военные, которые готовы осваивать и применять "Орешник", а также взаимодействовать в этих вопросах с российскими специалистами.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Позже госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. По его словам, решается техническая составляющая, места размещения определены.