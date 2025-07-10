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Замглавы МО Белоруссии не ответил на вопрос о размещении "Орешника" - РИА Новости, 10.07.2025
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16:27 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/minoborony-2028394338.html
Замглавы МО Белоруссии не ответил на вопрос о размещении "Орешника"
Замглавы МО Белоруссии не ответил на вопрос о размещении "Орешника" - РИА Новости, 10.07.2025
Замглавы МО Белоруссии не ответил на вопрос о размещении "Орешника"
Начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко не ответил на вопрос, размещен ли российский комплекс "Орешник" на РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:27:00+03:00
2025-07-10T16:27:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
александр вольфович
в мире
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко не ответил на вопрос, размещен ли российский комплекс "Орешник" на территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. "Мы не будем раскрывать все карты. Скажу только, что на сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" в ответ на слова ведущей "может, "Орешник" уже здесь". Начальник генштаба добавил, что у Белоруссии есть военные, которые готовы осваивать и применять "Орешник", а также взаимодействовать в этих вопросах с российскими специалистами. В декабре 2024 года Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Позже госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. По его словам, решается техническая составляющая, места размещения определены.
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017313102.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, александр вольфович, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Александр Вольфович, В мире
Замглавы МО Белоруссии не ответил на вопрос о размещении "Орешника"

Глава генштаба Белоруссии Муравейко не ответил на вопрос о размещении "Орешника"

© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко
 Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь
Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко. Архивное фото
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко не ответил на вопрос, размещен ли российский комплекс "Орешник" на территории республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики.
"Мы не будем раскрывать все карты. Скажу только, что на сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" в ответ на слова ведущей "может, "Орешник" уже здесь".
Начальник генштаба добавил, что у Белоруссии есть военные, которые готовы осваивать и применять "Орешник", а также взаимодействовать в этих вопросах с российскими специалистами.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Позже госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. По его словам, решается техническая составляющая, места размещения определены.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии
16 мая, 12:07
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинАлександр ВольфовичВ мире
 
 
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