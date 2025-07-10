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Минюст США подал иск против штата Калифорния из-за цен на яйца - РИА Новости, 10.07.2025
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04:11 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/minjust-2028259476.html
Минюст США подал иск против штата Калифорния из-за цен на яйца
Минюст США подал иск против штата Калифорния из-за цен на яйца - РИА Новости, 10.07.2025
Минюст США подал иск против штата Калифорния из-за цен на яйца
Министерство юстиции США заявило, что подало иск против штата Калифорния в связи с регулированием там птицеводства, утверждая, что законы штата порождают... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:11:00+03:00
2025-07-10T04:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что подало иск против штата Калифорния в связи с регулированием там птицеводства, утверждая, что законы штата порождают "обременительную волокиту", из-за которой по всей стране выросли цены на яйца. Ранее США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. "Министерство юстиции подало иск против штата Калифорния, губернатора Гэвина Ньюсома, генпрокурора Роба Бонты и других чиновников штата в связи с законами Калифорнии, которые налагают обременительную волокиту на производство яиц и продуктов птицеводства в национальном масштабе в нарушение пункта о верховенстве (федерального права над правом штатов - ред.) конституции США. Законы и нормативные акты, оспариваемые в жалобе, налагают на фермеров дорогостоящие требования, которые приводят к повышению цен на яйца для американских потребителей", - говорится в заявлении на сайте минюста. Как отмечается в документе, калифорнийские законы и нормативные акты "запрещают фермерам по всей стране" использовать общепринятые методы ведения сельского хозяйства, которые "помогали сохранять доступность цен на яйца".
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сша, калифорния, гэвин ньюсом, в мире
США, Калифорния, Гэвин Ньюсом, В мире
Минюст США подал иск против штата Калифорния из-за цен на яйца

Минюст США подал иск против штата Калифорния в связи с ростом цен на яйца

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что подало иск против штата Калифорния в связи с регулированием там птицеводства, утверждая, что законы штата порождают "обременительную волокиту", из-за которой по всей стране выросли цены на яйца.
Ранее США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа.
"Министерство юстиции подало иск против штата Калифорния, губернатора Гэвина Ньюсома, генпрокурора Роба Бонты и других чиновников штата в связи с законами Калифорнии, которые налагают обременительную волокиту на производство яиц и продуктов птицеводства в национальном масштабе в нарушение пункта о верховенстве (федерального права над правом штатов - ред.) конституции США. Законы и нормативные акты, оспариваемые в жалобе, налагают на фермеров дорогостоящие требования, которые приводят к повышению цен на яйца для американских потребителей", - говорится в заявлении на сайте минюста.
Как отмечается в документе, калифорнийские законы и нормативные акты "запрещают фермерам по всей стране" использовать общепринятые методы ведения сельского хозяйства, которые "помогали сохранять доступность цен на яйца".
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СШАКалифорнияГэвин НьюсомВ мире
 
 
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