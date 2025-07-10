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Замглавы МИД России и глава ВОЗ обсудили глобальные вызовы для медицины - РИА Новости, 10.07.2025
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19:06 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/mid-2028432901.html
Замглавы МИД России и глава ВОЗ обсудили глобальные вызовы для медицины
Замглавы МИД России и глава ВОЗ обсудили глобальные вызовы для медицины - РИА Новости, 10.07.2025
Замглавы МИД России и глава ВОЗ обсудили глобальные вызовы для медицины
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктором... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:06:00+03:00
2025-07-10T19:06:00+03:00
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женева (город)
сергей вершинин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктором Тедросом Адханомом, в рамках которой стороны обсудили глобальные вызовы для медицины, сообщает МИД России. "Стороны обсудили вызовы, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, итоги 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кадровую представленность России в организации", - говорится в сообщении на сайте МИД. Кроме того, в рамках встречи были затронуты актуальные вопросы реформирования ВОЗ, укрепления ее базового мандата и необходимость деполитизации экспертного диалога, отметили в министерстве.
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россия, женева (город), сергей вершинин, воз, в мире
Россия, Женева (город), Сергей Вершинин, ВОЗ, В мире
Замглавы МИД России и глава ВОЗ обсудили глобальные вызовы для медицины

Замглавы МИД Вершинин встретился в Женеве с генеральным директором ВОЗ Адханомом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктором Тедросом Адханомом, в рамках которой стороны обсудили глобальные вызовы для медицины, сообщает МИД России.
"Стороны обсудили вызовы, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, итоги 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кадровую представленность России в организации", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Кроме того, в рамках встречи были затронуты актуальные вопросы реформирования ВОЗ, укрепления ее базового мандата и необходимость деполитизации экспертного диалога, отметили в министерстве.
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РоссияЖенева (город)Сергей ВершининВОЗВ мире
 
 
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