https://ria.ru/20250710/mid-2028373495.html

Будапешт потребовал от Киева объяснить смерть венгра во время мобилизации

Будапешт потребовал от Киева объяснить смерть венгра во время мобилизации - РИА Новости, 10.07.2025

Будапешт потребовал от Киева объяснить смерть венгра во время мобилизации

Госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи потребовал от посла Украины в Будапеште Федора Шандора объяснений в связи со смертью закарпатского венгра, скончавшегося... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:08:00+03:00

2025-07-10T15:08:00+03:00

2025-07-10T15:08:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи потребовал от посла Украины в Будапеште Федора Шандора объяснений в связи со смертью закарпатского венгра, скончавшегося от травм, полученных при насильственной мобилизации, передает агентство MTI со ссылкой на заявление министерства. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины. "Такое не может происходить в Европе. Должностные лица страны, которая хочет вступить в Евросоюз, не могут забивать людей до смерти железными прутьями только потому, что они не хотят воевать... Петер Стараи решительно осудил произошедшее и от имени венгерского правительства потребовал от руководства Украины объяснений того, как это могло произойти", - говорится в сообщении. Стараи назвал возмутительным и неприемлемым тот факт, что человека "забили до смерти только потому, что он не хотел идти на войну и не желал участвовать в бессмысленном убийстве". "Где гарантия, что подобное не повторится в будущем? Какое расследование намерены провести украинские власти, чтобы выяснить обстоятельства дела и установить факты? Как будет возмещен ущерб семье погибшего?" - спросил госсекретарь у вызванного в МИД посла Украины. Шандор, по сообщению министерства, сообщил, что проинформирован о происшествии и "пообещал дать ответы". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

https://ria.ru/20250113/pogranichniki-1993536617.html

https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html

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в мире, здоровье - общество, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, вооруженные силы украины