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ВС России атакуют только военные цели, заявил МИД - РИА Новости, 10.07.2025
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10:10 10.07.2025 (обновлено: 10:33 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/mid-2028290698.html
ВС России атакуют только военные цели, заявил МИД
ВС России атакуют только военные цели, заявил МИД - РИА Новости, 10.07.2025
ВС России атакуют только военные цели, заявил МИД
Российская сторона в рамках спецоперации атакует только военные объекты ВСУ, а боевики Киева регулярно наносят удары по гражданским целям, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:10:00+03:00
2025-07-10T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская сторона в рамках спецоперации атакует только военные объекты ВСУ, а боевики Киева регулярно наносят удары по гражданским целям, заявили в МИД РФ."При проведении специальной военной операции российская сторона принимает исчерпывающие меры для неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права, нанося удары исключительно по украинским военным объектам с использованием высокоточного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.В министерстве отметили, что киевский режим при этом систематически ведет прицельный огонь по российским гражданским лицам и инфраструктуре, чем подтверждает свою террористическую сущность.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе".Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html
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в мире, россия, киев, антониу гутерреш, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Киев, Антониу Гутерреш, Вооруженные силы Украины, ООН
ВС России атакуют только военные цели, заявил МИД

МИД: ВС России атакуют только военные цели, Украина бьет по гражданским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская сторона в рамках спецоперации атакует только военные объекты ВСУ, а боевики Киева регулярно наносят удары по гражданским целям, заявили в МИД РФ.
"При проведении специальной военной операции российская сторона принимает исчерпывающие меры для неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права, нанося удары исключительно по украинским военным объектам с использованием высокоточного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Осталась пара месяцев". На Украине готовят перелом в конфликте
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В министерстве отметили, что киевский режим при этом систематически ведет прицельный огонь по российским гражданским лицам и инфраструктуре, чем подтверждает свою террористическую сущность.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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