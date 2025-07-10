https://ria.ru/20250710/merts-2028371811.html

Мерц обратился к лидерам Словакии, США и России

Мерц обратился к лидерам Словакии, США и России - РИА Новости, 10.07.2025

Мерц обратился к лидерам Словакии, США и России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству России, США и Словакии. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:59:00+03:00

2025-07-10T14:59:00+03:00

2025-07-10T16:58:00+03:00

россия

словакия

германия

фридрих мерц

дональд трамп

роберт фицо

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству России, США и Словакии."Мы готовим 18-й пакет санкций в рамках Европейского союза против России. Лишь одно государство не дало свое согласие на него. Я настоятельно прошу Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций в рамках ЕС", — заявил немецкий политик. Мерц также обратился к главе Белого дома Дональду Трампу. "Мое второе послание адресовано Вашингтону и президенту Дональду Трампу. Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире", — добавил он. Еще одно краткое послание Мерц адресовал президенту России Владимиру Путину. "Послание довольно простое: мы не сдадимся", — сказал Мерц. В начале июня Фицо заявил, что Словакияне поддержит очередной набор антироссийских санкций, если Европейская комиссия не решит проблемы с энергоресурсами. Он поддержал поставки российских энергоносителей в Европу, поскольку их отсутствие ударит по ценам и конкуретноспособности континента.В 2022 году в ЕС решили отказаться от трубопроводного природного газа из России к 2027 или 2028 году. Однако с тех пор структура импорта голубого топлива изменилась не сильно: доля СПГ выросла на десять процентов и составила 40% от всех поставок.В начале мая ЕК опубликовала дорожную карту, согласно которой поставки российских энергоносителей в Европу должны прекратиться к концу 2027 года.Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.

https://ria.ru/20250710/ssha-2028378044.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html

https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021103464.html

россия

словакия

германия

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россия, словакия, германия, фридрих мерц, дональд трамп, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире