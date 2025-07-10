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Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии - РИА Новости, 10.07.2025
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18:54 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html
Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии
Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии - РИА Новости, 10.07.2025
Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии
Мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан заявил, что запрет на его въезд на территорию ЕС появился из-за сговора президента... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:54:00+03:00
2025-07-10T18:54:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
румыния
ион чебан
майя санду
никушор дан
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан заявил, что запрет на его въезд на территорию ЕС появился из-за сговора президента Молдавии Майи Санду с румынским коллегой Никушором Даном. Ранее молдавские СМИ сообщили, что Чекану запрещен въезд на территории Шенгенской зоны в течение пяти лет. Министерство иностранных дел Румынии в среду подтвердило, что запретило въезд в страну мэру Чебану из соображений национальной безопасности. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября. "Это соглашение между первым лицом здесь, президентом (Майей Санду - ред.) с президентом Румынии. Это происходит потому, что администрации за Прутом (Румынии - ред.) нужно вернуть долг за поддержку в рамках президентской избирательной кампании со стороны партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - заявил Чебан в видеообращении, размещенном в его соцсетях, комментируя запрет на въезд в Евросоюз. Глава столицы Молдавии отметил, что, поскольку запрет касается въезда на территорию ЕС, он обсудил ситуацию с послами европейских государств в Кишиневе. Все они, по его словам, выразили свое недоумение. "Хочу заверить, что я удивлен, что могу представлять угрозу для такой большой страны как Румыния. Я думаю, что это заблуждение", - добавил Чебан. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/rumynija-2028192510.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, ион чебан, майя санду, никушор дан, евросоюз, шенгенская зона, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Ион Чебан, Майя Санду, Никушор Дан, Евросоюз, Шенгенская зона, Sputnik Молдова
Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии

Мэр Кишинева Чебан заявил, что Санду и Дан договорились запретить ему въезд в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Ион Чебан . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан заявил, что запрет на его въезд на территорию ЕС появился из-за сговора президента Молдавии Майи Санду с румынским коллегой Никушором Даном.
Ранее молдавские СМИ сообщили, что Чекану запрещен въезд на территории Шенгенской зоны в течение пяти лет. Министерство иностранных дел Румынии в среду подтвердило, что запретило въезд в страну мэру Чебану из соображений национальной безопасности. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября.
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Румыния запретила въезд мэру Кишинева по заказу Молдавии, заявила оппозиция
9 июля, 17:35
"Это соглашение между первым лицом здесь, президентом (Майей Санду - ред.) с президентом Румынии. Это происходит потому, что администрации за Прутом (Румынии - ред.) нужно вернуть долг за поддержку в рамках президентской избирательной кампании со стороны партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - заявил Чебан в видеообращении, размещенном в его соцсетях, комментируя запрет на въезд в Евросоюз.
Глава столицы Молдавии отметил, что, поскольку запрет касается въезда на территорию ЕС, он обсудил ситуацию с послами европейских государств в Кишиневе. Все они, по его словам, выразили свое недоумение.
«
"Хочу заверить, что я удивлен, что могу представлять угрозу для такой большой страны как Румыния. Я думаю, что это заблуждение", - добавил Чебан.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в дела Румынии
10 марта, 23:01
 
В миреМолдавияКишиневРумынияИон ЧебанМайя СандуНикушор ДанЕвросоюзШенгенская зонаSputnik Молдова
 
 
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