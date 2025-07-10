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Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже - РИА Новости, 10.07.2025
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10:27 10.07.2025 (обновлено: 10:40 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/melitopol-2028295173.html
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже - РИА Новости, 10.07.2025
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже
Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:27:00+03:00
2025-07-10T10:40:00+03:00
мелитополь
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России. "Я передавал данные о российских позициях солдатам украинской армии в 2023 году", - сказал задержанный на видео ФСБ. Ранее спецслужба сообщила о задержании двоих жителей Мелитополя, подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой и минобороны Украины. По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий. Возбуждено дело о шпионаже, оба гражданина Украины арестованы.
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мелитополь
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мелитополь, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Мелитополь, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже

Задержанный в Мелитополе передавал ВСУ данные о позициях российских военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Я передавал данные о российских позициях солдатам украинской армии в 2023 году", - сказал задержанный на видео ФСБ.
Ранее спецслужба сообщила о задержании двоих жителей Мелитополя, подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой и минобороны Украины. По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий. Возбуждено дело о шпионаже, оба гражданина Украины арестованы.
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МелитопольРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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