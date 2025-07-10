https://ria.ru/20250710/melitopol-2028295173.html

Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже

Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже - РИА Новости, 10.07.2025

Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже

Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:27:00+03:00

2025-07-10T10:27:00+03:00

2025-07-10T10:40:00+03:00

мелитополь

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России. "Я передавал данные о российских позициях солдатам украинской армии в 2023 году", - сказал задержанный на видео ФСБ. Ранее спецслужба сообщила о задержании двоих жителей Мелитополя, подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой и минобороны Украины. По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий. Возбуждено дело о шпионаже, оба гражданина Украины арестованы.

https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия