https://ria.ru/20250710/melitopol-2028295173.html
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже - РИА Новости, 10.07.2025
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже
Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:27:00+03:00
2025-07-10T10:27:00+03:00
2025-07-10T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже в Мелитополе признался, что передавал данные о позициях российских войск в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ России. "Я передавал данные о российских позициях солдатам украинской армии в 2023 году", - сказал задержанный на видео ФСБ. Ранее спецслужба сообщила о задержании двоих жителей Мелитополя, подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой и минобороны Украины. По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий. Возбуждено дело о шпионаже, оба гражданина Украины арестованы.
https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Мелитополь, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Мужчина, задержанный в Мелитополе, признался в шпионаже
Задержанный в Мелитополе передавал ВСУ данные о позициях российских военных