https://ria.ru/20250710/melitopol-2028285851.html

В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины

В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины - РИА Новости, 10.07.2025

В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины

Двое подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой Украины задержаны в Мелитополе, они передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:48:00+03:00

2025-07-10T09:48:00+03:00

2025-07-10T10:55:00+03:00

россия

запорожская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой Украины задержаны в Мелитополе, они передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении. Установлено, что злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через один из мессенджеров. Отмечается, что по заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС России для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий. "Подозреваемые задержаны, в отношении них следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы", - добавили в ведомстве. Отмечается, что фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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https://ria.ru/20250529/shpion-2019715255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Мелитополе украинских шпионов ФСБ публикует видео о задержании в Мелитополе украинских шпионов, передававших сведения о военнослужащих и технике ВС России. 2025-07-10T09:48 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия