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США с 1 августа введут 50% пошлину на медь - РИА Новости, 10.07.2025
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03:38 10.07.2025 (обновлено: 03:52 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/med-2028257957.html
США с 1 августа введут 50% пошлину на медь
США с 1 августа введут 50% пошлину на медь - РИА Новости, 10.07.2025
США с 1 августа введут 50% пошлину на медь
США с 1 августа вводят пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны, заявил в четверг президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:38:00+03:00
2025-07-10T03:52:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США с 1 августа вводят пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны, заявил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Я объявляю о введении пятидесятипроцентного тарифа на медь с 1 августа 2025 года после получения убедительной оценки национальной безопасности. Медь необходима для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и даже гиперзвукового оружия, которое мы создаем в большом количестве. Медь - второй по популярности материал министерства обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль? Этот пятидесятипроцентный тариф обратит вспять бездумное поведение и глупость администрации (предыдущего президента США Джо - ред.) Байдена", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.В понедельник Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года.
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сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США с 1 августа введут 50% пошлину на медь

Трамп: США с 1 августа введут 50% пошлину на медь

© Myung J. ChunФлаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Myung J. Chun
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США с 1 августа вводят пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны, заявил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Я объявляю о введении пятидесятипроцентного тарифа на медь с 1 августа 2025 года после получения убедительной оценки национальной безопасности. Медь необходима для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и даже гиперзвукового оружия, которое мы создаем в большом количестве. Медь - второй по популярности материал министерства обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль? Этот пятидесятипроцентный тариф обратит вспять бездумное поведение и глупость администрации (предыдущего президента США Джо - ред.) Байдена", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В понедельник Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года.
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СШАВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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