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США с 1 августа введут 50% пошлину на медь

США с 1 августа введут 50% пошлину на медь - РИА Новости, 10.07.2025

США с 1 августа введут 50% пошлину на медь

США с 1 августа вводят пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны, заявил в четверг президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:38:00+03:00

2025-07-10T03:38:00+03:00

2025-07-10T03:52:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США с 1 августа вводят пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны, заявил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Я объявляю о введении пятидесятипроцентного тарифа на медь с 1 августа 2025 года после получения убедительной оценки национальной безопасности. Медь необходима для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и даже гиперзвукового оружия, которое мы создаем в большом количестве. Медь - второй по популярности материал министерства обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль? Этот пятидесятипроцентный тариф обратит вспять бездумное поведение и глупость администрации (предыдущего президента США Джо - ред.) Байдена", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.В понедельник Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года.

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сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт