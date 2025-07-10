https://ria.ru/20250710/materialy-2028247645.html

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни - РИА Новости, 10.07.2025

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни

Федеральная служба безопасности России обнародовала новые рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о массовом геноциде мирного польского населения... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:06:00+03:00

2025-07-10T00:06:00+03:00

2025-07-10T02:55:00+03:00

украина

россия

польша

анджей дуда

украинская повстанческая армия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала новые рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о массовом геноциде мирного польского населения Волыни, устроенном украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Сейчас опубликован протокол допроса непосредственного участника Волынской резни, члена запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*) Ивана Васюка. В январе 1944 года в ходе освобождения Ровенской области Красной Армией сотрудники советской военной контрразведки "Смерш" активно разыскивали нацистских преступников и их пособников. Пойманный "Смершем" Васюк на следствии дал показания о нападении отряда УПА* под командованием "Ворона" (Микола Свистун) на польские деревни. По показаниям Васюка, носившего в ОУН*-УПА* кличку "Голубь", отряда "Ворона" в июле 1943 – январе 1944 года "занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть пригодное из имущества – скот, хлеб и другие продукты"."Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей", — признал Васюк. В частности, согласно его показаниям, отряд в ноябре 1943 года напал на деревни Старики, Вязовку и Углы. "Всего нашим отрядом, то есть "сотней", убито в трех деревнях примерно около полутора тысяч человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство нами уводились в лес", — показывал на следствии Васюк. По его словам, часть людей зарубили топорами, часть зарезали ножами. "После того как жители этих деревень были убиты, имущество, хлеб, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали", — говорил Васюк. При этом убийцы не щадили даже этнических украинцев, если те не были сторонниками националистов. "Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками", — пояснял Васюк. Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года. Началом Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к боевикам присоединились около пяти тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села. Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА* на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению украинских боевиков подверглись порядка 150 польских деревень. Только в июле 1943 года были атакованы по меньшей мере 530 польских населенных пунктов, убиты 17 тысяч поляков. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели нескольких десятков тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей. Но и поляки зверски убивали украинцев — боевики "Армии Крайовой", руководимой опекавшимся британцами эмигрантским правительством в Лондоне, за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор против мирных жителей Западной Украины, зачищая от них территории, которые польские националисты надеялись урвать. Архивные документы об этом также публиковала ФСБ. Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран. В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах. Президент Польши Анджей Дуда 2 июля нынешнего года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20250505/istoriya-2014942926.html

https://ria.ru/20250407/dokumenty-2009722247.html

https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html

https://ria.ru/20250320/dokumenty-2006087266.html

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

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украина, россия, польша, анджей дуда, украинская повстанческая армия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины