https://ria.ru/20250710/manyak-2028411635.html

Страшнее, чем его преступления. Маньяк с самым низким IQ вышел на свободу

Страшнее, чем его преступления. Маньяк с самым низким IQ вышел на свободу - РИА Новости, 10.07.2025

Страшнее, чем его преступления. Маньяк с самым низким IQ вышел на свободу

Маньяк из Удмуртии Рудольф Варламов вышел на свободу после 15 лет. Почему его освобождение встревожило жителей села и что общего между ним и Чикатило?... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:30:00+03:00

2025-07-10T19:30:00+03:00

2025-07-10T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Маньяк из Удмуртии Рудольф Варламов вышел на свободу после 15 лет. Почему его освобождение встревожило жителей села и что общего между ним и Чикатило? Подробности -в материале РИА Новости.В удмуртском селе Шаркан снова неспокойно, на свободу вышел Рудольф Варламов, осуждённый за изнасилование и убийство девочки. Жители вспоминают 1999 год с дрожью, а эксперты задаются вопросом: может ли человек с таким прошлым быть безопасен для общества? Мы разобрали дело Варламова, сравнили его с историей Чикатило и попытались понять, откуда берётся массовый страх.История, похожая на триллерВ небольшом селе Шаркан в Удмуртии лето 1999 года запомнилось трагедией. Пропала 9-летняя Алёна. За информацию о её местонахождении обещали 1000 рублей — сумма по сельским меркам немалая. На это предложение откликнулся местный житель Рудольф Варламов . Он заявил полиции, что ему приснился "вещий сон", в котором он видел, где зарыта девочка.На удивление полиции, тело действительно было найдено по указанным координатам. Экспертиза установила: перед смертью девочка подверглась сексуальному насилию. Варламов попал под подозрение, но прямых улик для суда тогда не хватило.Прошло более десяти лет. Следователи решили пойти на необычный шаг. К Варламову под видом журналистки отправили оперативницу. Во время "интервью" он начал делиться подробностями преступления. Варламов был очарован вниманием и фактически признался, описав детали, которые мог знать только убийца.Запись стала ключевым доказательством. В 2010 году Рудольф Варламов был осуждён на 15 лет строгого режима в ИК-5 города Сарапула. В СМИ его тут же окрестили "маньяк с самым низким IQ".Почему возвращение Варламова пугаетВ колонии Варламов проявил себя неоднозначно: был замечен в 17 дисциплинарных нарушениях, при этом освоил работу швеи. Однако психологи подчёркивали его низкий уровень интеллекта и неспособность к социальной адаптации. Более того, он был официально внесён в список заключённых, склонных к совершению сексуальных преступлений.В конце 2024 года Варламов вышел на свободу. Формально, под жёстким административным надзором до 2032 года. Он обязан являться в полицию четыре раза в месяц, ему запрещено приближаться к школам и детским садам.Но село охватил страх. Люди опасаются, что преступник, однажды совершивший такое, может все повторить. По словам местных жителей, "Шаркан затаил дыхание".Разумеется, подобные случаи всегда вызывают резонанс. Особенно в России, где до сих пор помнят про Андрея Чикатило — "Ростовском потрошителе", убившем более 50 человек. Его история стала символом провала и уроком для всей системы.По данным Lenta.ru, Чикатило долгое время избегал ареста, несмотря на сотни улик и десятки убийств. Его признание удалось получить только после задержания в 1990 году. Он подробно описал все преступления, среди которых были изнасилования, убийства женщин, детей и подростков.Чикатило был приговорён к смертной казни и расстрелян в 1994 году. Но его образ до сих пор вызывает ужас: обычный человек, отец, учитель — никто не подозревал, что он чудовище.Варламов и Чикатило: что общего?Несмотря на разный масштаб преступлений, между делами Чикатило и Варламова есть много общего. Во-первых, они оба на первый взгляд выглядели как "свои" — Чикатило был преподавателем, Варламов — тихим сельчанином. Во-вторых, оба долго избегали наказания, несмотря на подозрения. Кроме того, оба проявляли признаки девиации, неспособности к нормальной социальной жизни.Реакция общества здесь более, чем понятна: страх после ареста был не меньшим, чем до. Потому что освобождение Варламова воспринимается как угроза, несмотря на контроль. Народ попросту боится новых зверств со стороны маньяка.А как же контроль? Не все так просто. Административный контроль — это формальность, которая редко успокаивает людей. Особенно если речь идёт о селе, где все друг друга знают, и безопасность детей — это личный вопрос каждой семьи. В чатах, на собраниях и в магазинах обсуждают одно: зачем отпускать такого человека на волю?

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60