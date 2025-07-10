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"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна - РИА Новости, 10.07.2025
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08:43 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/manukyan-2028271672.html
"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна
"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна - РИА Новости, 10.07.2025
"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна
Партия "Дашнакцутюн", входящая в оппозиционный блок "Армения", подтвердила информацию об обыске в доме депутата Гегама Манукяна и сообщила, что обыск также... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:43:00+03:00
2025-07-10T08:43:00+03:00
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Партия "Дашнакцутюн", входящая в оппозиционный блок "Армения", подтвердила информацию об обыске в доме депутата Гегама Манукяна и сообщила, что обыск также проводится в доме руководителя аппарата ее верховного органа Ваагна Матиняна. Ранее онлайн-издание hraparak.am сообщило о обыске в доме Манукяна, являющегося членом партии "Дашнакцутюн". "В данный момент проводятся обыски в домах депутата национального собрания Гегама Манукяна и руководителя аппарата верховного органа "Дашнакцутюн" Ваагна Матиняна", - говорится в заявлении партии. Кроме того, сообщение об обысках в квартирах членов "Дашнакцутюн" опубликовал адвокат Сергей Арутюнян. "С утра проводятся обыски в квартирах членов партии "Дашнакцутюн", - написал Арутюнян в соцсети Facebook*. "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, армения, роберт кочарян, серж саргсян, дашнакцутюн
В мире, Россия, Армения, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Дашнакцутюн
"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна

Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" подтвердила данные об обыске в доме Манукяна

© Sputnik / Andranik GhazaryanСотрудники правоохранительных органов Армении
Сотрудники правоохранительных органов Армении - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Сотрудники правоохранительных органов Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Партия "Дашнакцутюн", входящая в оппозиционный блок "Армения", подтвердила информацию об обыске в доме депутата Гегама Манукяна и сообщила, что обыск также проводится в доме руководителя аппарата ее верховного органа Ваагна Матиняна.
Ранее онлайн-издание hraparak.am сообщило о обыске в доме Манукяна, являющегося членом партии "Дашнакцутюн".
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"В данный момент проводятся обыски в домах депутата национального собрания Гегама Манукяна и руководителя аппарата верховного органа "Дашнакцутюн" Ваагна Матиняна", - говорится в заявлении партии.
Кроме того, сообщение об обысках в квартирах членов "Дашнакцутюн" опубликовал адвокат Сергей Арутюнян.
"С утра проводятся обыски в квартирах членов партии "Дашнакцутюн", - написал Арутюнян в соцсети Facebook*.
"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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