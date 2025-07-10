"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна
Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" подтвердила данные об обыске в доме Манукяна
© Sputnik / Andranik GhazaryanСотрудники правоохранительных органов Армении
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Сотрудники правоохранительных органов Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Партия "Дашнакцутюн", входящая в оппозиционный блок "Армения", подтвердила информацию об обыске в доме депутата Гегама Манукяна и сообщила, что обыск также проводится в доме руководителя аппарата ее верховного органа Ваагна Матиняна.
Ранее онлайн-издание hraparak.am сообщило о обыске в доме Манукяна, являющегося членом партии "Дашнакцутюн".
"В данный момент проводятся обыски в домах депутата национального собрания Гегама Манукяна и руководителя аппарата верховного органа "Дашнакцутюн" Ваагна Матиняна", - говорится в заявлении партии.
Кроме того, сообщение об обысках в квартирах членов "Дашнакцутюн" опубликовал адвокат Сергей Арутюнян.
"С утра проводятся обыски в квартирах членов партии "Дашнакцутюн", - написал Арутюнян в соцсети Facebook*.
"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям.
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