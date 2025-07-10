https://ria.ru/20250710/manukyan-2028271672.html

"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна

"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна - РИА Новости, 10.07.2025

"Дашнакцутюн" подтвердила сообщения об обыске в доме Манукяна

Партия "Дашнакцутюн", входящая в оппозиционный блок "Армения", подтвердила информацию об обыске в доме депутата Гегама Манукяна и сообщила, что обыск также... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:43:00+03:00

2025-07-10T08:43:00+03:00

2025-07-10T08:43:00+03:00

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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Партия "Дашнакцутюн", входящая в оппозиционный блок "Армения", подтвердила информацию об обыске в доме депутата Гегама Манукяна и сообщила, что обыск также проводится в доме руководителя аппарата ее верховного органа Ваагна Матиняна. Ранее онлайн-издание hraparak.am сообщило о обыске в доме Манукяна, являющегося членом партии "Дашнакцутюн". "В данный момент проводятся обыски в домах депутата национального собрания Гегама Манукяна и руководителя аппарата верховного органа "Дашнакцутюн" Ваагна Матиняна", - говорится в заявлении партии. Кроме того, сообщение об обысках в квартирах членов "Дашнакцутюн" опубликовал адвокат Сергей Арутюнян. "С утра проводятся обыски в квартирах членов партии "Дашнакцутюн", - написал Арутюнян в соцсети Facebook*. "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. Находится в оппозиции к действующим властям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/aremniya-2027822579.html

https://ria.ru/20250226/erevan-2001757349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, армения, роберт кочарян, серж саргсян, дашнакцутюн