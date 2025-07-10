https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html

Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления

Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления - РИА Новости, 10.07.2025

Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления

Трансляция речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Британии, которую вел телеканал GB NEWS, была прервана после того, как ведущий... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:03:00+03:00

2025-07-10T05:03:00+03:00

2025-07-10T05:06:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Трансляция речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Британии, которую вел телеканал GB NEWS, была прервана после того, как ведущий обвинил французского лидера в нежелании говорить по-английски, пишет французская газета Le Figaro."Во время трансляции выступления Эммануэля Макрона на государственном ужине в Виндзоре 8 июля ведущий GB News прервал трансляцию, раскритиковав президента Франции за то, что он не говорит по-английски", — говорится в материале.Ведущий трансляции Патрик Кристис вмешался в ее ход, обвинив президента Франции в неуважительном отношении к английскому языку."Я собираюсь вмешаться, потому что Эммануэль Макрон, президент Франции, похоже, не считает нужным проявить вежливость и заговорить по-английски. Поэтому мы подождем и продолжим, если он это сделает, зная, что он прекрасно владеет двумя языками" — сказал Кристис.Некоторые гости поддержали его решение, раскритиковав поведение Макрона."Король (Карл III — Прим. Ред.) кивнул, но было ясно, что он не понял" — заметил один из гостей."Говорить на иностранном языке перед королем – все равно что шептать. И судить об этом следует так же. Посмеем ли мы шептать перед Его Величеством?" — подытожил один из гостей трансляции.Как отметила Le Figaro, лингвистическая предвзятость британцев грозит вылиться в крупный дипломатический скандал. Некоторые французы уже раскритиковали британское СМИ, обвинив его в сознательной провокации, направленной против Макрона.

https://ria.ru/20250710/brizhit-2028255870.html

https://ria.ru/20250709/makron-2028205528.html

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в мире, франция, виндзор, эммануэль макрон, карл iii