https://ria.ru/20250710/lvov-2028307097.html
Львов оказался частично затоплен из-за реки, вышедшей из берегов
Львов оказался частично затоплен из-за реки, вышедшей из берегов - РИА Новости, 10.07.2025
Львов оказался частично затоплен из-за реки, вышедшей из берегов
Река Зубра во Львовской области вышла из берегов из-за проливных дождей, в результате Львов оказался частично затоплен, сообщает в четверг мэр города Андрей... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:57:00+03:00
2025-07-10T10:57:00+03:00
2025-07-10T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Река Зубра во Львовской области вышла из берегов из-за проливных дождей, в результате Львов оказался частично затоплен, сообщает в четверг мэр города Андрей Садовый. "Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов", - написал Садовый в своем Telegram-канале. Он призвал жителей региона перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также перевезти автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков. Украинские СМИ также публикуют фото и видео происшествия, на них можно заметить, как некоторые автомобили оказались по крышу в воде. Позднее украинское издание "Главком" сообщило в своем Telegram-канале, что вслед за Львовом начало подтапливать и город Луцк, публикуя соответствующие кадры. "В Луцке вследствие затяжного ливня есть подтопление. Проблема для города не нова", - добавили в издании.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027297899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, львовская область, андрей садовой
В мире, Львов, Львовская область, Андрей Садовой
Львов оказался частично затоплен из-за реки, вышедшей из берегов
Львов оказался частично затоплен из-за вышедшей из берегов реки Зубры
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Река Зубра во Львовской области вышла из берегов из-за проливных дождей, в результате Львов оказался частично затоплен, сообщает в четверг мэр города Андрей Садовый.
"Из-за мощных дождей во Львове
продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов", - написал Садовый
в своем Telegram-канале
.
Он призвал жителей региона перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также перевезти автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков.
Украинские СМИ также публикуют фото и видео происшествия, на них можно заметить, как некоторые автомобили оказались по крышу в воде.
Позднее украинское издание "Главком" сообщило в своем Telegram-канале, что вслед за Львовом начало подтапливать и город Луцк, публикуя соответствующие кадры. "В Луцке вследствие затяжного ливня есть подтопление. Проблема для города не нова", - добавили в издании.