https://ria.ru/20250710/lukashenko-2028455943.html

Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность

Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность - РИА Новости, 10.07.2025

Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам нужно беречь свои традиции, культуру и самобытность. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:33:00+03:00

2025-07-10T22:33:00+03:00

2025-07-10T22:33:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам нужно беречь свои традиции, культуру и самобытность. В четверг состоялась торжественная церемония открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит. Мы живем в век глобальнейших перемен, возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема, но точно знаю, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традицию. Сохранить всем странам и народам", - сказал Лукашенко, выступление которого показал телеканал "Беларусь 1".Глава государства подчеркнул, что в этом заключается суть многообразия. "Отсюда делается политика. Это вы, талантливые люди, находитесь у истоков любой экономики и политических событий. В этом суть созидания: путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас. Говорю это здесь, потому что под сводами летнего амфитеатра ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения. В этом - суть всей нашей политики. Говорят: "Славянский базар" - вне политики"... Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник, отсюда все начинается, поэтому это - большая политика, без ксенофобии, всяких предрассудков: честно и открыто", - отметил Лукашенко. Президент добавил, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, вдохновленные атмосферой фестиваля. "Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, близкими - это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан. Даже теми, кто оглох и слушать не хочет", - заключил Лукашенко.

https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976512871.html

https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, александр лукашенко, в мире