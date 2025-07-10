https://ria.ru/20250710/lukashenko-2028455943.html
Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность
Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность - РИА Новости, 10.07.2025
Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам нужно беречь свои традиции, культуру и самобытность. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:33:00+03:00
2025-07-10T22:33:00+03:00
2025-07-10T22:33:00+03:00
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам нужно беречь свои традиции, культуру и самобытность. В четверг состоялась торжественная церемония открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит. Мы живем в век глобальнейших перемен, возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема, но точно знаю, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традицию. Сохранить всем странам и народам", - сказал Лукашенко, выступление которого показал телеканал "Беларусь 1".Глава государства подчеркнул, что в этом заключается суть многообразия. "Отсюда делается политика. Это вы, талантливые люди, находитесь у истоков любой экономики и политических событий. В этом суть созидания: путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас. Говорю это здесь, потому что под сводами летнего амфитеатра ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения. В этом - суть всей нашей политики. Говорят: "Славянский базар" - вне политики"... Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник, отсюда все начинается, поэтому это - большая политика, без ксенофобии, всяких предрассудков: честно и открыто", - отметил Лукашенко. Президент добавил, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, вдохновленные атмосферой фестиваля. "Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, близкими - это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан. Даже теми, кто оглох и слушать не хочет", - заключил Лукашенко.
https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976512871.html
https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко призвал беречь традиции, культуру и самобытность
Лукашенко заявил, что народам надо беречь свои традиции, культуру и самобытность
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам нужно беречь свои традиции, культуру и самобытность.
В четверг состоялась торжественная церемония открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
«
"Наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит. Мы живем в век глобальнейших перемен, возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема, но точно знаю, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традицию. Сохранить всем странам и народам", - сказал Лукашенко, выступление которого показал телеканал "Беларусь 1".
Глава государства подчеркнул, что в этом заключается суть многообразия.
"Отсюда делается политика. Это вы, талантливые люди, находитесь у истоков любой экономики и политических событий. В этом суть созидания: путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас. Говорю это здесь, потому что под сводами летнего амфитеатра ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения. В этом - суть всей нашей политики. Говорят: "Славянский базар" - вне политики"... Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник, отсюда все начинается, поэтому это - большая политика, без ксенофобии, всяких предрассудков: честно и открыто", - отметил Лукашенко.
Президент добавил, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, вдохновленные атмосферой фестиваля.
«
"Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, близкими - это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан. Даже теми, кто оглох и слушать не хочет", - заключил Лукашенко.