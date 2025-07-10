https://ria.ru/20250710/london-2028296429.html

Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ

Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025

Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ

Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:34:00+03:00

2025-07-10T10:34:00+03:00

2025-07-10T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv. В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева. "Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250707/napryazhennost--2027611184.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020082536.html

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в мире, украина, киев, россия, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато