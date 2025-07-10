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Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025
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10:34 10.07.2025 (обновлено: 10:49 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/london-2028296429.html
Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ
Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025
Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ
Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:34:00+03:00
2025-07-10T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv. В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева. "Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250707/napryazhennost--2027611184.html
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в мире, украина, киев, россия, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву, пишут СМИ

Euractiv: встреча коалиции желающих не поможет Киеву урегулировать конфликт

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" с низкой вероятностью принесет прогресс, необходимый Киеву для завершения конфликта, пишет портал Euractiv.
В четверг в Лондоне пройдет франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины
7 июля, 10:47
"Маловероятно, что встреча коалиции 31 западной страны, работающей над гарантиями безопасности для Украины и которая будет проводиться под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона и (премьера Великобритании) Кира Стармера в четверг, добьется значимого прогресса, который нужен Киеву, чтобы попытаться и остановить (конфликт - ред.)", - говорится в публикации Euractiv.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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30 мая, 23:12
 
В миреУкраинаКиевРоссияЭммануэль МакронКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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