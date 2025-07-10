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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова - РИА Новости, 10.07.2025
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10:56 10.07.2025 (обновлено: 10:59 10.07.2025)
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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова - РИА Новости, 10.07.2025
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:56:00+03:00
2025-07-10T10:59:00+03:00
происшествия
красноярск
московский городской суд
владислав логинов (мэр красноярска)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.Заседание прошло в закрытом режиме. Защита Логинова отказалась от комментариев из-за подписки о неразглашении.Басманный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова до 4 августа, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html
https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027425473.html
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происшествия, красноярск, московский городской суд, владислав логинов (мэр красноярска)
Происшествия, Красноярск, Московский городской суд, Владислав Логинов (мэр Красноярска)
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
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Заседание прошло в закрытом режиме. Защита Логинова отказалась от комментариев из-за подписки о неразглашении.
Басманный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова до 4 августа, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
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