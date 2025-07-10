https://ria.ru/20250710/loginov-2028306572.html

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова - РИА Новости, 10.07.2025

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:56:00+03:00

2025-07-10T10:56:00+03:00

2025-07-10T10:59:00+03:00

происшествия

красноярск

московский городской суд

владислав логинов (мэр красноярска)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001167_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_479ba4c13f881d9b7a04fd920ade3862.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.Заседание прошло в закрытом режиме. Защита Логинова отказалась от комментариев из-за подписки о неразглашении.Басманный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова до 4 августа, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html

https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027425473.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, московский городской суд, владислав логинов (мэр красноярска)