Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова по делу о взятке
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Заседание прошло в закрытом режиме. Защита Логинова отказалась от комментариев из-за подписки о неразглашении.
Басманный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова до 4 августа, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
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