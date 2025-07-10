Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 10.07.2025 (обновлено: 14:03 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ljubertsy-2028358125.html
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями - РИА Новости, 10.07.2025
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями
ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:01:00+03:00
2025-07-10T14:03:00+03:00
происшествия
люберцы
красное (смоленская область)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028357926_0:74:956:612_1920x0_80_0_0_a76537978dd490fcf9caeeac112008a9.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах массового ДТП в Люберцах. Сегодня примерно в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Красная... по предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки "МАЗ", совершил попутное столкновение с восемью автомобилями", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент участники ДТП за медпомощью не обращались. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250505/dtp-2015001808.html
люберцы
красное (смоленская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028357926_0:27:953:742_1920x0_80_0_0_26954ce49cf9ef365a320f8d62039785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, красное (смоленская область), министерство внутренних дел рф (мвд россии), минский автомобильный завод
Происшествия, Люберцы, Красное (Смоленская область), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Минский автомобильный завод
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями

В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями, пострадавших нет

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramНа месте ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей в Люберцах
На месте ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей в Люберцах - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
На месте ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей в Люберцах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД РФ.
«
"Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах массового ДТП в Люберцах. Сегодня примерно в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Красная... по предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки "МАЗ", совершил попутное столкновение с восемью автомобилями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент участники ДТП за медпомощью не обращались.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Истре - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Подмосковье столкнулись четыре машины
5 мая, 11:34
 
ПроисшествияЛюберцыКрасное (Смоленская область)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Минский автомобильный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала