https://ria.ru/20250710/ljubertsy-2028358125.html

В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями

В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями - РИА Новости, 10.07.2025

В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями

ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:01:00+03:00

2025-07-10T14:01:00+03:00

2025-07-10T14:03:00+03:00

происшествия

люберцы

красное (смоленская область)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

минский автомобильный завод

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах массового ДТП в Люберцах. Сегодня примерно в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Красная... по предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки "МАЗ", совершил попутное столкновение с восемью автомобилями", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент участники ДТП за медпомощью не обращались. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250505/dtp-2015001808.html

люберцы

красное (смоленская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, люберцы, красное (смоленская область), министерство внутренних дел рф (мвд россии), минский автомобильный завод