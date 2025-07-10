https://ria.ru/20250710/ljubertsy-2028358125.html
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями - РИА Новости, 10.07.2025
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями
ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:01:00+03:00
2025-07-10T14:01:00+03:00
2025-07-10T14:03:00+03:00
происшествия
люберцы
красное (смоленская область)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
минский автомобильный завод
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ДТП с участием грузовика и еще восьми автомобилей произошло в Люберцах, участники аварии за медпомощью пока не обращались, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах массового ДТП в Люберцах. Сегодня примерно в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Красная... по предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки "МАЗ", совершил попутное столкновение с восемью автомобилями", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент участники ДТП за медпомощью не обращались. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250505/dtp-2015001808.html
люберцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, красное (смоленская область), министерство внутренних дел рф (мвд россии), минский автомобильный завод
Происшествия, Люберцы, Красное (Смоленская область), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Минский автомобильный завод
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями
В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями, пострадавших нет