https://ria.ru/20250710/litva-2028436614.html

Самодельный дрон из фанеры загнал власти Литвы в укрытие

Самодельный дрон из фанеры загнал власти Литвы в укрытие - РИА Новости, 10.07.2025

Самодельный дрон из фанеры загнал власти Литвы в укрытие

Литовское руководство спустилось в укрытие из-за прилетевшего из Белоруссии самодельного летательного аппарата, который приняли за боевой дрон, передает... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:34:00+03:00

2025-07-10T19:34:00+03:00

2025-07-10T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Литовское руководство спустилось в укрытие из-за прилетевшего из Белоруссии самодельного летательного аппарата, который приняли за боевой дрон, передает Bloomberg."Литовские политики спустились в укрытие после ложной тревоги из-за вошедшего в воздушное пространство балтийской страны из соседней Белоруссии беспилотника, который приняли за боевой", — говорится в публикации.В числе эвакуированных были премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер сейма Саулюс Сквернялис.В четверг днем погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Из-за опасений, что это может быть боевой дрон типа Shahed, дежурные истребители НАТО были подготовлены для патрулирования.Как утверждает министр обороны Литвы Довиле Шакалене, упавший на территории Литвы беспилотник оказался имитационным дроном Gerbera."Мы можем подтвердить, что это Gerbera. Использование такого дрона может быть разнообразным, мы выясняем, с какими целями это было сделано. В настоящее время у нас нет данных о том, что этот объект был намеренно отправлен на нашу территорию", - приводит слова Шакалене портал LRT (Литовское радио и телевидение).Майор вооруженных сил Литвы Гинтаутас Цюнис уточнил, что речь идет об изделии "из фанеры и пенопласта", расследование в отношении его падения на литовской территории продолжается.

https://ria.ru/20250704/litva-2027072891.html

https://ria.ru/20250701/polsha-2026504842.html

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