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В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:22:00+03:00

2025-07-10T14:22:00+03:00

2025-07-10T14:23:00+03:00

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

елец

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Угроза введена в 14.15 мск. Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Ранее, в 13.47 мск, в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

елецкий район

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липецкая область, елецкий район, игорь артамонов, елец, безопасность