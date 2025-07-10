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В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:22:00+03:00
2025-07-10T14:22:00+03:00
2025-07-10T14:23:00+03:00
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Угроза введена в 14.15 мск. Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Ранее, в 13.47 мск, в Липецкой области ввели режим воздушной опасности
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, елецкий район, игорь артамонов, елец, безопасность
Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов, Елец, Безопасность
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Артамонов: в Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА