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Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 10.07.2025
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11:22 10.07.2025 (обновлено: 12:08 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 10.07.2025
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая
Непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:22:00+03:00
2025-07-10T12:08:00+03:00
в мире
россия
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сергей лавров
ван и (политик)
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл — РИА Новости. Непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И."Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры", — сказал российский министр на полях мероприятий по линии АСЕАН.По словам Лаврова, в этот раз он планирует обсудить с китайским коллегой проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и подчеркнуть центральную роль АСЕАН в этой части мира."Поговорим, конечно же, и о Шанхайской организации сотрудничества, где наши китайские друзья сейчас председательствуют. БРИКС, "Группа двадцати", Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — все это требует нашего постоянного внимания", — добавил дипломат.Он также поздравил КНР с 104-й годовщиной образования Коммунистической партии Китайской Народной Республики, которую отмечали 1 июля. "Создание Коммунистической партии Китая и революционная борьба китайского народа всегда получали неизменную твердую поддержку Москвы. И сейчас наша взаимная солидарность продолжает укрепляться на благо наших народов и на благо, я не сомневаюсь, международных отношений", — резюмировал Лавров.Министр находится с двухдневным визитом в Куала-Лумпуре, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028260419.html
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в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), брикс, экономическое сообщество асеан, атэс, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик), БРИКС, Экономическое сообщество АСЕАН, АТЭС, ШОС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая

Лавров: непростая ситуация в мире требует постоянного диалога РФ и Китая

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл — РИА Новости. Непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
"Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры", — сказал российский министр на полях мероприятий по линии АСЕАН.
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с Министром иностранных дел КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН

В последний раз главы МИД двух стран встречались в Рио-де-Жанейро на саммите БРИКС, который проходил с 6 по 7 июля.

По словам Лаврова, в этот раз он планирует обсудить с китайским коллегой проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и подчеркнуть центральную роль АСЕАН в этой части мира.
"Поговорим, конечно же, и о Шанхайской организации сотрудничества, где наши китайские друзья сейчас председательствуют. БРИКС, "Группа двадцати", Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — все это требует нашего постоянного внимания", — добавил дипломат.
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Он также поздравил КНР с 104-й годовщиной образования Коммунистической партии Китайской Народной Республики, которую отмечали 1 июля.
"Создание Коммунистической партии Китая и революционная борьба китайского народа всегда получали неизменную твердую поддержку Москвы. И сейчас наша взаимная солидарность продолжает укрепляться на благо наших народов и на благо, я не сомневаюсь, международных отношений", — резюмировал Лавров.
Министр находится с двухдневным визитом в Куала-Лумпуре, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
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